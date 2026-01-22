Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition no es solo una reedición del juego que debutó en 2020 y se convirtió en un fenómeno cultural sin precedentes.

Con mejoras técnicas y sociales, Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition se consolida como la versión definitiva de la saga. Una perfecta puerta de entrada a todos aquellos que no lo jugaron en el original.

Aquí te dejamos nuestra reseña de 5 puntos:

Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition en esencia es el mismo juego mejorado Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition hace varios ajustes técnicos Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition agrega contenido gratuito Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition también se expande en su multijugador Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition apela a la comunidad

Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition en esencia es el mismo juego mejorado

Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition, en esencia, es el mismo juego mejorado, pues encontrarás todo el contenido que tenía la experiencia base.

El título es un port bastante fiel a la obra de la anterior consola de Nintendo, por lo que si ya tenías el juego, alrededor del 90% del contenido es el mismo que ya tienes en tu isla virtual.

Si bien esto puede decepcionar a algunos en un inicio, se trata de algo bastante favorable, pues muestra el respeto que le tiene Nintendo a uno de sus juegos con mejor desempeño de los últimos años.

Además de que se no es una “traslación” como tal del título original, sino una adaptación a las características únicas de la nueva plataforma.

Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition (Nintendo)

Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition hace varios ajustes técnicos

Como era de esperarse, Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition hace varios ajustes técnicos, tomando en cuenta el poder de la consola de nueva generación de la marca.

El título ahora tiene resolución 4K nativa, donde las texturas de la isla, los detalles de los muebles y la iluminación dinámica se perciben con mayor nitidez.

A esto hay que sumar una tasa de cuadros por segundo estable y superior, haciendo la transición entre actividades es más suave, eliminando los cuelgues que podían aparecer en la versión original.

También se cuenta con tiempos de carga reducidos; si bien no se eliminan del todo, las transiciones son más fluidas, haciendo que la espera y cortes sean menos molestos.

Por si esto no fuera suficiente se agregó compatibilidad con el mouse de los JoyCon, lo que facilita el controlar el juego, así como un megáfono que se activa con el micrófono de la consola y un mejor chat para el juego.

Sin olvidar un sistema de cámara más flexible que permite capturar ángulos cinematográficos de la isla, mismos que se pueden capturar y compartir.

Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition (Nintendo)

Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition agrega contenido gratuito

Aunque la esencia del título permanece intacta, Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition agrega contenido gratuito; tanto el DLC del original como nuevos objetos temáticos.

Todo mediante la actualización 3.0, la cual se descarga junto con el título, es decir, no tienes que hacer nada extra para conseguir todos los extras de esta versión.

Entre los añadidos más destacados tenemos:

Objetos temáticos de franquicias como Zelda y Splatoon, para la personalización

Nuevos vecinos y movimientos, ampliando la variedad de interacciones

Eventos narrativos ligeros, que suman bastantes horas de juego orgánicas

Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition (Nintendo)

Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition también se expande en su multijugador

Siendo un título que busca unir a la gente, Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition también se expande en su multijugador, esperando que se mantenga vivo el aspecto social del mismo.

De entrada, el título ahora soporta hasta 12 jugadores simultáneos en línea contra los 8 de la versión original, si bien no es un gran añadido, funciona para tener contacto con más amigos o familiares.

Además, tenemos las islas colaborativas donde es posible decorar y construir junto a amigos en tiempo real. Ahora el apoyo no es fugaz o unidireccional, siendo todo más comunitario.

Y claro, están los eventos sociales mejorados. Por un lado, Nintendo promete celebraciones dedicadas cada estación o día festivo, pero también se han agregado actividades temáticas que los jugadores pueden aprovechar.

Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition (Nintendo)

Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition apela a la comunidad

Decir que Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition apela a la comunidad podría ser redundante, pero en este caso nos referimos a lo que se tiene alrededor del juego.

Para empezar, esta versión mantiene la traducción completa al español latino, que facilita la inmersión por parte de los hispanohablantes de este lado del planeta, siendo una localización muy buena.

Sin olvidar la compatibilidad con redes sociales, donde los fans pueden compartir tanto sus creaciones como invitaciones a sus eventos personales dentro del juego, como ya es una tradición.

Y claro, también está la promesa de los eventos globales sincronizados que permitirán a jugadores de distintas regiones compartir experiencias, cosa que ya es posible en la entrega original.

Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition (Nintendo)

¿Vale la pena Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition?

Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition es la versión definitiva de un título que ya era icónico, y que para muchos es el que debió de ser el juego del año en 2020 por todo lo que significó en ese momento.

Es cierto que Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition no cambia la fórmula, pero sí hace los ajuste pertinentes para darnos una experiencia que a pesar de ser familiar, se siente novedosa.

Esto gracias a gráficos más nítidos, multijugador ampliado, comunicación fluida y contenido adicional gratuito.

Para quienes ya han jugado el original, Animal Crossing: New Horizons - Nintendo Switch 2 es una oportunidad de regresar con más herramientas y compañía. Para los nuevos jugadores, es la mejor puerta de entrada a un universo que combina creatividad, comunidad y calma.