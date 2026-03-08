A través de sus redes sociales y canales oficiales, Nintendo anunció la transmisión de un Nintendo Direct para mostrar el adelanto de Super Mario Galaxy: La película, la segunda película del popular personaje de la empresa nipona de videojuegos.

De acuerdo con el anuncio, durante el próximo Nintendo Direct podrá verse el adelanto final de Super Mario Galaxy: La película; pero eso sí, advirtieron que no habrá información sobre próximos juegos.

¿Cuándo y a qué hora ver el Nintendo Direct de Super Mario Galaxy: La película?

Nintendo adelantó a todos sus fans y seguidores que, el próximo 9 de marzo de 2026 tendrán un Nintendo Direct, el cual no hablará de videojuegos sino de su próximo estreno: Super Mario Galaxy: La película.

La cita, tal y como indica la publicación de Nintendo, será a las 3:00 p.m. hora de México para mostrar este adelanto final de Super Mario Galaxy: La película.

Habrá un Nintendo Direct para mostrar un adelanto de Super Mario Galaxy: La película (@NintendoLatam / X )

El Nintendo Direct, al igual que los otros previos que ha tenido la empresa japonesa de videojuegos, podrá verse en sus canales oficiales y cuenta de YouTube, así como en la aplicación Nintendo Today!

Super Mario Galaxy: La película, está producida por Illumination y Universal, siendo una secuela directa del éxito de 2023 Super Mario Bros. La película, y la cual también se inspira en el videojuego de Wii de 2007.

Como muchos recordarán, en este juego, el personaje de Mario y sus amigos exploran galaxias recolectando estrellas contra Bowser.

De momento, se sabe que Super Mario Galaxy: La película, misma que tendrá un adelanto en el próximo Nintendo Direct del 9 de marzo, se estrenará en cines el 1 de abril de 2026.