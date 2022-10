Uno de los streamers más queridos y seguidos en México en Twitch, es sin duda alguna ElMariana, de cuyos clips en TikTok ha saltado a la fama, por lo que cada detalle, como el saber quien es su novia, es importante para sus fans.

Aunque desde hace un tiempo se sabía que la novia de ElMariana estaba saliendo con otra streamer llamada Rocío, mejor conocida como La Patrona ; sin embargo, a principios de este 2022 se anunció su ruptura.

Y es que desde entonces, Osvaldo Palacio Torres de 24 años, mejor conocido como ElMariana, no ha querido tocar el tema sobre su novia o dar a conocer si es que ya está saliendo con alguien.

Pero como siempre, muchos de los fans de ElMariana se han dado a la tarea de investigar quién es ahora su nueva novia.

Y es que, aparentemente ElMariana ya lo habría revelado sutilmente debido a un “error técnico”.

¿Rivers es la novia de ElMariana? Hay pruebas que lo desmienten

Al ser ElMariana uno de los streamers más vistos en Twitch, es normal que muchos de sus seguidores se interesen en su vida privada, como el saber quién es su nueva novia.

ElMariana estuvo saliendo un tiempo con la también streamer de Twitch, La Patrona pero, tras terminar su relación, al stremaer se le ha relacionado con Samantha Treviño Rivera , mejor conocida como la Riverss.

ElMariana revela “por error” que está saliendo con la ex novia de otro streamer

Saber quien es la novia de ElMariana se ha convertido en un tema prioritario para sus fans, y todo indica que ya lo habrían descubierto.

Y es que de acuerdo a los fans del ElMariana han encontrado como pruebas irrefutables de quién es ahora su novia, es gracias a un mismo streamer que él subió por error.

En este video, ElMariana estaba transmitiendo la pantalla de su celular y, al entrar a su galería, por error reveló las fotos con una chica en donde se les mostraba muy cariñosos y hasta besándose.

Pero lo que muchos fans del ElMariana se dieron cuenta es que la que ahora supuestamente es su nueva novia, antes era expareja de otro streamer conocido como Tayluss .

Juan Barraza de 23 años, mejor conocido de Tayluss, también es un streamer y un jugador profesional de Apexlegends y estuvo saliendo un tiempo con Paola.

Aunque no se sabe mucho de Paola , quien fue ex novia de Tayluss, pues todo indica que no es una figura pública o creadora de contenido, ahora es la actual novia de ElMariana.

Incluso le mandaron el clip en donde ElMariana habría revelado por error su relación con su ahora novia Paola, a Tayluss y su reacción ha quedado grabada en vivo.