Cuando Nintendo anunció Tomodachi Life: Living the Dream, la reacción inicial fue de nostalgia y curiosidad, pues se trata de una franquicia que solo se había visto en 3DS.

Sin embargo, y sin ser espectacular, Tomodachi Life: Living the Dream ofrece una experiencia más amplia, conservando la esencia que la hizo tan peculiar y siendo un simulador social donde lo inesperado es la norma.

Aquí tienes nuestra reseña de 5 puntos:

Tomodachi Life: Living the Dream tiene una premisa sencilla y funcional Tomodachi Life: Living the Dream es puro caos del bueno La progresión en Tomodachi Life: Living the Dream es constante Tomodachi Life: Living the Dream tiene un buen estilo visual Tomodachi Life: Living the Dream no es estructurado

Tomodachi Life: Living the Dream tiene una premisa sencilla y funcional

Tomodachi Life: Living the Dream tiene una premisa sencilla y funcional, que se puede comprender a los pocos minutos de comenzar a jugar.

Aquí tu administras una isla habitada por Miis y observas cómo interactúan entre sí. No hay una narrativa lineal ni un objetivo final, el atractivo está en ver cómo las relaciones, los conflictos y las situaciones surgen de manera espontánea.

Tomodachi Life: Living the Dream (Nintendo)

En este sentido, la isla se convierte en un escenario donde los personajes pueden enamorarse, discutir, formar amistades o protagonizar escenas cómicas.

Por su parte, los Miis pueden diseñarse con un nivel de detalle mayor que en entregas anteriores, incluyendo expresiones faciales más variadas, voces modulables y estilos de ropa que reflejan mejor la personalidad que el jugador quiera darles.

Tomodachi Life: Living the Dream es puro caos del bueno

Tomodachi Life: Living the Dream es puro caos del bueno, con una inteligencia artificial que mantiene la dinámica en constante movimiento.

Las conversaciones entre Miis pueden girar en torno a temas ridículos. Así, el juego no pretende ser realista, sino un espacio donde lo cotidiano se exagera hasta convertirse en comedia.

Se trata de un caos controlado. El jugador no dirige directamente las acciones de los Miis, sino que observa y, en ocasiones, interviene para darles objetos, resolver conflictos o apoyar sus decisiones.

Esa mezcla de gameplay limitado y espontaneidad genera una experiencia relajada, donde la diversión proviene de lo inesperado.

Tomodachi Life: Living the Dream (Nintendo)

La progresión en Tomodachi Life: Living the Dream es constante

Aunque suene extraño debido a todo lo mencionado, la progresión en Tomodachi Life: Living the Dream es constante y satisfactoria.

A medida que el jugador dedica tiempo a su isla se desbloquean nuevas actividades, escenarios y posibilidades de interacción.

Esto mantiene el interés a largo plazo, ya que siempre hay algo nuevo por descubrir y hace que incluso las interacciones limitadas que tenemos, se sientan relevantes en el juego.

La progresión no se mide en términos de dificultad, sino en creatividad; el verdadero reto es imaginar cómo poblar la isla y qué historias pueden surgir de esas combinaciones.

Tomodachi Life: Living the Dream (Nintendo)

Tomodachi Life: Living the Dream tiene un buen estilo visual

Algo que se mantiene desde la edición de 3DS es que Tomodachi Life: Living the Dream tiene un buen estilo visual, aunque tal vez a algunos no le agrade del todo.

Mantiene un estilo caricaturesco y sencillo, fiel a la tradición de los Miis. No busca competir con simuladores más realistas, sino ofrecer un entorno ligero y accesible.

Los escenarios son coloridos y las animaciones, aunque básicas, transmiten bien la comicidad de las situaciones.

La música acompaña con tonos alegres y desenfadados, reforzando el ambiente del juego. No es una banda sonora memorable, pero cumple su función de crear un entorno relajado y divertido.

Tomodachi Life: Living the Dream (Nintendo)

Tomodachi Life: Living the Dream no es estructurado

Como imaginarás, no se trata de un juego para todo el mundo, pues Tomodachi Life: Living the Dream no es estructurado, literalmente no tiene un sentido de fin real.

Lo cual puede molestar a aquellas personas que prefieran metas claras y experiencias más estructuradas.

De hecho, dentro de su mismo género, sus competidores ofrecen obras menos “caóticas”, donde a pesar de no tener una trama elaborada o un objetivo en sí mismo, el jugador siente una relación más directa con el entorno.

Esto hace que el juego se convierta en uno nicho dentro del género y que, a menos que estés totalmente involucrado con este, te puedes aburrir a los pocos minutos.

Tomodachi Life: Living the Dream (Nintendo)

¿Vale la pena Tomodachi Life: Living the Dream?

Tomodachi Life: Living the Dream es, en esencia, un regreso exitoso de la saga. No intenta reinventar el género de la simulación social, sino ofrecer una alternativa distinta.

En general, Tomodachi Life: Living the Dream es un juego que invita a observar, reír y dejarse sorprender por las interacciones de los Miis, más que a competir o superar retos.

Se puede tomar como una propuesta fresca y diferente que apuesta por la espontaneidad y la comedia como motores de la experiencia, aunque esto mismo pueden jugar en su contra con personas más exigentes.

Pues ver como los Miis hacen tonterías por un rato es divertido pero, luego de varios minutos, el jugar a “ser Dios” pierde su encanto, si es que necesitas estímulos más elaborados.