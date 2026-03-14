Te contamos quién es Tatiana Kaer, la influencer española en La Velada del Año VI, el evento de Ibai Llanos.

La creadora de contenido Tatian Kaer debutará en el ring de boxeo durante la La Velada del Año 6.

¿Quién es Tatiana Kaer?

Tatiana Kaer es una influencer española conocida por su actividad en redes como Instagram y TikTok.

Tatiana Kaer, influencer española (@tatianakaer / Instagram)

¿Cuántos años tiene Tatiana Kaer?

Al día de hoy, Tatiana Kaer tiene 21 años de edad. Nació el 28 de agosto de 2004.

¿Quién es el esposo de Tatiana Kaer?

Tatiana Kaer no está casada. No obstante, la influencer española mantiene una relación con Héctor Fort, futbolista del Fútbol Club Barcelona, cedido en el Elche C.F.

Tatiana Kaer, influencer española (@tatianakaer / Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Tatiana Kaer?

Por su fecha de nacimiento, Tatiana Kaer pertenece al signo zodiacal Virgo.

¿Cuántos hijos tiene Tatiana Kaer?

Tatiana Kaer no tiene hijos.

Tatiana Kaer, influencer española (@tatianakaer / Instagram)

¿Qué estudió Tatiana Kaer?

Se desconoce el grado de estudios de Tatiana Kaer.

Tatiana Kaer, influencer española (@tatianakaer / Instagram)

¿En qué ha trabajado Tatiana Kaer?

Tatiana Kaer es conocida por sus videos de lip sync, estilo de vida y baile.

En TikTok, Tatiana Kaer cuento con 19.3 millones de seguidores. Mientras que en Instagram cuenta con 4.9 millones de fans.

La influencer Tatiana Kaer también ha realizado colaboraciones con marcas de lujo.

Tatiana Kaer, influencer española (@tatianakaer / Instagram)

Tatiana Kaer peleará en La Velada del Año VI contra Marta Díaz

La Velada del Año VI tendrá entre sus combates la pelea de Tatiana Kaer contra Marta Díaz, modelo y empresaria española.

Hay mucha expectativa por el combate entre Tatiana Kaer y Marta Díaz.

La ganadora de La Velada del Año VI se conocerá el próximo sábado 25 de julio en el Estadio La Cartuja, en Sevilla, España.

El evento de Ibai Llanos podrá verse en YouTube y Twitch.