Marta Díaz no le tiene miedo a los golpes, ni siquiera a los que van dirigidos a la cara. Este 2026 se pondrá los guantes y se subirá a un ring de box durante La Velada del Año VI de Ibai Llanos.

En este espectáculo de boxeo, Marta Díaz se enfrentará a la celebridad de internet Tatiana Kaer.

¿Quién es Marta Díaz?

Marta Díaz García es modelo, empresaria y una celebridad de internet conocida en España.

Es hermana menor del youtuber David Díaz, de 28 años de edad, mejor conocido como AlphaSniper97. Fue él quien la presentó socialmente.

Marta Díaz (@martaa_diiaz / Instagram)

¿Qué edad tiene Marta Díaz?

Marta Díaz nació en Sevilla el 30 de octubre de 2000, por lo que actualmente tiene 25 años de edad.

¿Quién es el esposo de Marta Díaz?

Marta Díaz no está casada. Aunque se le vincula sentimentalmente con el jugador de baloncesto Marlon Lundgren Garcia, de 24 años de edad.

¿Qué signo zodiacal es Marta Díaz?

A Marta Díaz la rige el signo zodiacal de Escorpión.

Marta Díaz (@martaa_diiaz / Instagram)

¿Cuántos hijos tiene Marta Díaz?

Marta Díaz no tiene hijos.

¿Qué estudió Marta Díaz?

Tras concluir el bachillerato, en 2018, Marta Díaz dejó los estudios para dedicarse a la creación de contenido en redes sociales, específicamente en Youtube y TikTok.

Marta Díaz (@martaa_diiaz / Instagram)

¿En qué ha trabajado Marta Díaz?

Marta Díaz actualmente crea contenido para Internet sobre moda, belleza y estilo de vida.

En 2019 publicó un libro titulado “Todo lo que nunca te dije”, mientras que en 2023 estrenó en Prime Video su docuserie “La vida de Marta Díaz”.

En 2024 participó en el reality de supervivencia El Desafío cuarta temporada.

También ha colaborado con marcas de lujo como Lancôme así como en producciones audiovisuales.

Marta Díaz en La Velada del Año VI

A Marta Díaz se le cumplió el sueño, encabeza uno de los encuentros de box que se llevarán a cabo en La Velada del Año VI de Ibai de Llanos.

El próximo 25 de julio, Marta Díaz se agarrará a golpes con la celebridad de Internet, Tatiana Kaer, de 21 años de edad.

La pelea tendrá lugar en el Estadio de La Cartuja, en Sevilla.

Marta Díaz se enfrentará a Tatiana Kaer en La Velada del Año VI (@IbaiLlanos / X)

No es la primera vez que el nombre de Marta Díaz se liga a este evento, en La Velada IV su nombre estaba confirmado; sin embargo, una grave rotura del ligamento de la rodilla, resultado de un accidente de esquí, truncó su debut como boxeadora.

Hoy se dice lista para enfrentar el que será un gran reto en su vida.