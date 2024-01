Si eres fan de la gatita de la empresa japonesa Sanrio, Hello Kitty, te compartimos 6 plantillas de estampas bonitas para imprimir.

Estas plantillas de stickers de Hello Kitty pueden servirte para adornar o identificar tus libretas, teléfono, libros y cuadernos.

Y para utilizar los stickers de Hello Kitty solo deberás ajustar su tamaño, imprimirlos en papel adhesivo y recortarlos.

Stickers de Hello Kitty (pinterest)

Sin embargo, cabe mencionar, para utilizar los stikers de Hello Kitty deberas de imprimirlos en papel adhesivo, disponible a 39 pesos mexicanos el paquete de 10 hojas en Office Depot.

Estos son los stickers de Hello Kitty:

Stickers de Hello Kitty para libretas Stickers de Hello Kitty para fotos Stickers de Hello Kitty de películas Stickers de Hello Kitty de Spider-Man Stickers de Hello Kitty de emociones Stickers de Hello Kitty básicos

Stickers de Hello Kitty para libretas

Los stickers de Hello Kitty para libretas son rectangulares, tienen a la gatita y cuentan con un espacio para anotar el nombre del alumno y la materia que vaya designársele.

Stickers de Hello Kitty (pinterest)

Stickers de Hello Kitty para fotos

Los stickers de Hello Kitty para fotos son marcos de la gatita de Sanrio y su amiga Kuromi los cuales puedes utilizar para adornar pequeñas fotografías que hayas impreso.

Stickers de Hello Kitty (pinterest)

Stickers de Hello Kitty de películas

Los stickers de Hello Kitty de películas presentan a la gatita de Sanrio disfraza de varios personajes de películas emblemáticas, como: Harry Potter, IT, Tinkerbell, etc.

Stickers de Hello Kitty (pinterest)

Stickers de Hello Kitty de Spider-Man

Los stickers de Hello Kitty de Spider-Man, presentan a la gatita disfrazada como el superhéroe o en escenas de la película con este mismo.

Stickers de Hello Kitty (pinterest)

Stickers de Hello Kitty de emociones

Los stickers de Hello Kitty de emociones, presentan la carita de la gatita expresando: tristeza, enojo, felicidad, amor, etc.

Stickers de Hello Kitty (pinterest)

Stickers de Hello Kitty básicos

Los stickers de Hello Kitty básicos muestran a la gatita de Sanrio saludando, sentada, o luciendo ropa de moda.