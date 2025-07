Neil Druckmann, director de The Last of Us, no regresará en la tercera temporada tal y como anunció a través de un comunicado.

A través de redes sociales, Neil Druckmann de 46 años de edad, director de Naughty Dog y la serie de The Last of Us, reveló que no estará en la tercera temporada.

¿Por qué Neil Druckmann no estará en The Last of Us temporada 3?

Rumbo a la tercera temporada de The Last of Us, Neil Druckmann lanzó un comunicado adelantando que no participará en la tercera temporada:

“He tomado la difícil decisión de alejarme de mi participación creativa en The Last of Us en HBO. Con el trabajo completado en la temporada 2, y antes de qué comience cualquier trabajo significativo en la temporada 3, Ahora es el momento adecuado para que transfiera mi enfoque completo a Naughty Dog Y sus proyectos futuros, incluyendo la escritura y dirección de nuestro emocionante próximo juego Intergalactic: The Heretic Prophet, junto con mis responsabilidades como director del estudio y director creativo. Cocrear la serie ha sido un punto culminante en mi carrera. Ha sido un honor trabajar junto con Craig Mazin como productor ejecutivo, director y guionista en las dos últimas temporadas. Estoy profundamente agradecido por el enfoque reflexivo y la dedicación que el talentoso elenco y el equipo tomaron para adaptar The Last of Us Parte I y la adaptación continua de The Last of Us Parte II”. Neil Druckmann

Es decir que las responsabilidades como director de Naughty Dog continúan y se enfocará en el próximo título de la desarrolladora de videojuegos.

No pudiendo así tener tiempo completo para el desarrollo de la tercera temporada de The Last of Us.

The Last Of Us 2 (HBO Max)

La salida de Neil Druckmann provoca reacciones divididas entre fans de The Last of Us

Luego de que Neil Druckmann, director y guionista de la serie de The Last of Us, y creador del videojuego homónimo revelara su salida de la tercera temporada, la decisión ha dividido a los usuarios.

Pues mientras que algunos aseguran que no será lo mismo sin Neil Druckmann y que se sentirá su ausencia en la tercera temporada, otros aseguran que fue la decisión correcta.

Esto también tras las críticas divididas de la segunda temporada de The Last of Us temporada 2, pues hay a quienes no terminó de convencer.

Por otro lado, hay usuarios que no quieren que Craig Mazin se encargue de la escritura completa de la tercera temporada de The Last of Us.

Pues los fans aseguran que necesitan la versión creativa del creador original del videojuego para su adaptación a televisión.

No obstante, parece ser que la decisión de Neil Druckmann de dejar The Last of Us en su tercera temporada es definitiva.

Habrá que esperar hasta el 2026 o 2027 para saber cómo continúan The Last of Us temporada 3 sin Neil Druckmann, el director creativo que trajo el videojuego por primera vez en 2013 y su segunda parte en 2020.