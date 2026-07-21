Otro ganador del Mundial 2026 fue EA Sports FC 26: el popular videojuego de futbol nuevamente le atinó a su predicción del campeón de esta edición.

Lo que resulta más sorprendente es que con el resultado del Mundial 2026, es la quinta vez que EA Sports FC 26 da al campeón del torneo.

EA Sports FC 26 pronosticó a España campeón del Mundial 2026

A través de su cuenta de X, EA Sports FC 26 dio a conocer que acertaron al pronosticar a España como campeón del Mundial 2026.

Para que no hubiera duda, EA Sports FC 26 señaló que dio ese pronóstico desde el pasado 6 de junio, días antes de que iniciara el Mundial 2026.

EA Sports FC 26 predice a España campeón del Mundial 2026 (Especial)

Algo a mencionar es que a diferencia de sus pronósticos del Super Bowl, en esta ocasión EA solo dio el nombre del campeón del torneo, no mostró la simulación como tal.

Tampoco dio el resultado ni nada por el estilo, solo se limitaron a mencionar que los españoles lograrían su segunda estrella en el partido ante Argentina.

Además felicitaron a los jugadores de “La Roja” por este logro, destacando de paso que tuvieron un pronóstico acertado.

Es la quinta vez que EA Sports FC 26 acierta en el campeón del Mundial

Otra cosa que mencionó EA Sports FC 26 en su publicación sobre España campeón del Mundial 2026, es que es la quinta vez que atinan al resultado.

EA Sports FC 26 empezó a hacer estas predicciones desde Sudáfrica 2010, teniendo un porcentaje del 100% hasta este momento.

Estos son todos los resultados que ha dado EA Sports FC 26 sobre el campeón del Mundial:

Sudáfrica 2010 - España

Brasil 2014 - Alemania

Rusia 2018 - Francia

Qatar 2022 - Argentina

Canadá/Estados Unidos/México 2026 - España

Si bien muchos veían a España como campeón del Mundial 2026, resulta interesante que el videojuego tenga tal efectividad al momento de dar estos pronósticos deportivos.