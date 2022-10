Aunque ya terminó su primera temporada, La Casa del Dragón aún nos tiene preparadas varias sorpresas, varias de ellas gracias a los hijos de Rhaenyra Targaryen.

Los jóvenes herederos de la Casa Targaryen y Velaryon serán muy importantes para el desarrollo de la trama de House of the Dragon.

Para muestra tenemos el final de temporada, donde Lucerys Velaryon protagonizó una escena que tendrá consecuencias inmediatas en el futuro de Westeros.

Estos son los 6 hijos de Rhaenyra Targaryen en La Casa del Dragón:

Jacaerys Velaryon Lucerys Velaryon Joffrey Velaryon Aegon III Targaryen Viserys II Targaryen Visenya Targaryen

Rhaenyra Targaryen y sus hijos (HBO)

Jacaerys Velaryon

Jacaerys Velaryon es el mayor de los hijos de Rhaenyra Targaryen y Ser Harwin Strong, jinete de Vermax; conocido por ser el mejor guerrero de todos los descendientes de la reina de House of the Dragon.

No obstante, también es considerado un joven impulsivo que busca la batalla antes de ponerse a pensar, lo cual le trae problemas en la Danza de Dragones.

De haber ascendido Rhaenyra Targaryen al Trono de Hierro, Jacaerys Velaryon habría sido nombrado Príncipe de Dragonstone y heredero legítimo.

Muere en la batalla en contra de la Triarquía, aliados de Los Verdes, al estrellarse con una galera en llamas y posteriormente ser atravesado por diversas flechas.

Jacaerys Velaryon (HBO)

Lucerys Velaryon

Lucery Velaryon es el segundo hijo de Rhaenyra Targaryen con Ser Harwin Strong, jinete de Arrax; con un buen manejo de armas, pero no al nivel de su hermano Jacaerys.

Es descrito como un joven listo, valiente e inocente en ciertos casos; aunque no dudará de defender a su familia, como cuando le quitó un ojo a su primo Aemond Targaryen.

Lucerys Velaryon es la razón por la que Rhaenyra Targaryen entra de lleno en la guerra contra Los Verdes, pues su muerte a manos de Vhagar y Aemod es lo que motiva a su madre.

Lucerys Velaryon estaba comprometido con Rhaena Targaryen, su prima; además de ser nombrado heredero de Driftmark y futuro Señor de las Mareas, por su abuelo Corlys Velaryon.

Lucerys Velaryon (HBO)

Joffrey Velaryon

Joffrey Velaryon es el menor de los hijos que Rhaenyra Targaryen tuvo con Ser Harwin Strong, jinete de Tyraxes; quien siempre fue el protegido de su madre junto a sus hermanastros.

Tras la muerte de Lucerys a manos de Aemond, que vimos en La Casa del Dragón, juró venganza en contra de su primo y los Baratheon; incluso se disponía a volar para hacerles frente.

Sin embargo, Rhaenyra, Corlys y Rhaenys se lo prohibieron. Él acompañó a su madre cuando esta tomó King’s Landing, siendo testigo de las revueltas en contra de la reina de Westeros.

Murió cuando se cayó del dragón de Rhaenyra Targaryen cuando se disponía a ir a la Poza del Dragón para defender a Tyraxes de una turba durante las protestas más fuertes en la capital del reino.

Joffrey Velaryon (HBO)

Aegon III Targaryen

Aegon III Targaryen es el mayor de los hijos de Rhaenyra Targaryen con su tío Daemon y el más importante de toda la dinastía de la reina, pues será el que sobreviva en House of the Dragon.

Jinete de Stormcloud, es todo lo contrario a sus hermanastros, siendo más serio, melancólico y sin interés por los combates. El presencia la muerte de Rhaenyra Targaryen a manos de Los Verdes.

Sin embargo, es quien lleva a Los Negros a su victoria final por mera coincidencia, pues Aegon II es envenenado, por lo que el hijo de Rhaenyra Targaryen es nombrado rey de Westeros.

Aegon III Targaryen logra pacificar el reino luego de la guerra civil, siendo considerado un gran rey adecuado tras el conflicto; en gran parte gracias a la ayuda de su mano, Lord Cregan Stark.

Aegon III Targaryen (HBO)

Viserys II Targaryen

Viserys II Targaryen es el segundo hijo de Rhaenyra Targaryen y Daemon; fue el primero de los reyes Targaryen en no ser jinete de dragón debido a la extinción de los animales por la Guerra Civil.

Viserys II Targaryen era el más alegre de todos los descendientes de Rhaenyra Targaryen, siempre dispuesto a jugar con sus hermanos, además de estar ser encantador en su juventud.

Con el paso del tiempo se volvió la mano de tres reyes diferentes, hasta que la línea de sucesión lo tocó a él, siendo coronado como rey de Westeros por un año hasta su muerte.

Fue uno de los reyes más capaces de Westeros e incluso se pensaba que le regresaría el brillo a la Casa del Dragón; no obstante una enfermedad acabó con su vida. Se cree que su hijo lo envenenó.

Viserys II Targaryen (HBO)

Visenya Targaryen

Visenya Targaryen la única hija de Rhaenyra Targaryen, también la primera en morir, pues fue un nacimiento prematuro, muriendo al momento del parto.

Según George R. R. Martin y lo que vimos en el final de House of the Dragon, Visenya nació deforme debido a que no había concluido su desarrollo.

La propia Rhaenyra Targaryen se encargo de prepararla para su cremación, en lugar de las Hermanas Silenciosas.

Se dice que Rhaenyra Targaryen culpó a Los Verdes por la muerte de su hija, pues el parto le vino después de enterarse que Aegon II había usurpado el trono.