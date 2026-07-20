Autoridades informaron que durante los festejos en España luego de la victoria de la selección que se coronó como campeona del Mundial 2026, se ha registrado un saldo de 2 muertos y más de 80 heridos.

De acuerdo con los reportes, las celebraciones tras el triunfo de la selección ante Argentina en la final del Mundial 2026, se extendieron por todo el país dejando diversos incidentes.

Asimismo, la información refiere que además de los 2 muertos y más de 80 heridos que se han contabilizado en todo España, los festejos han dejado varias personas detenidas.

España campeona del Mundial 2026 (@SEFutbol)

Reportan 2 muertos y más de 80 heridos en España tras victoria en el Mundial 2026

Luego de 16 años de conseguir su primer campeonato en Sudáfrica 201, la selección de España se volvió a coronar en el Mundial 2026 tras derrotar por marcador de 1-0 a Argentina.

Tras ello, se realizaron multitudinarios festejos en España por la victoria en el Mundial 2026 concluyeron con un saldo trágico registrado en distintas localidades del territorio nacional.

Festejos en España tras ganar el Mundial 2026 (EFE)

Las autoridades de emergencia reportaron oficialmente 2 muertos y 80 heridos durante las concentraciones registradas a lo largo de la madrugada en las principales ciudades.

La información indica que en la Ciudad Rodrigo falleció un menor de 13 años al colapsar una fuente, mientras en Sonseca murió un joven que sufrió convulsiones súbitas.

Los servicios sanitarios en Madrid trasladaron a 36 lesionados hacia centros hospitalarios, mientras en Barcelona las asistencias médicas atendieron a 29 personas afectadas.

Las celebraciones populares vinculadas a esta edición del Mundial 2026 también dejaron agredidos con arma blanca y múltiples lesionados leves en diversas comunidades autónomas.

Festejos también dejaron 12 detenidos

En los reportes de las autoridades sobre los 2 muertos y más de 80 heridos, la información indica que se realizaron diversas intervenciones que culminaron con la detención de 12 personas.

En la capital española la policía arrestó a 7 personas por delitos de odio tras discusiones en bares, desórdenes públicos y atentados contra agentes de autoridad.

Por su parte, las autoridades de Barcelona procedieron con la detención de 3 individuos implicados directamente en la comisión de diversos robos durante la jornada.

Finalmente, las actuaciones policiales en Valencia derivaron en dos arrestos adicionales por agresiones y lanzamiento de adoquines contra los efectivos de seguridad desplegados.