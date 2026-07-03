El gobernador de Nuevo León, Samuel García, se sumó a la euforia ante la posibilidad de ver un México vs Portugal en este Mundial 2026, como predijeron Los Simpsons hace años.

La presunta predicción de Los Simpsons formó revuelo en redes sociales ante la victoria de Portugal sobre Croacia la tarde de este jueves 2 de julio, con un 2-1.

Samuel García hace referencia al capítulo de Los Simpsons “Familia Peligrosa”, en donde se ve precisamente un partido entre México vs Portugal para definir “al mejor del mundo”.

Samuel García sueña con un México vs Portugal en el Mundial 2026

En sus redes sociales, Samuel García compartió la imagen del partido México vs Portugal de Los Simpsons de 1997, señalando que el capítulo data de hace 29 años.

Samuel García espera el México vs Portugal que predijeron Los Simpsons (Captura de pantalla)

Sin embargo, Samuel García no es el único que sueña con dicha posibilidad, ya que las redes sociales se llenaron del fragmento en el que se anuncia el México vs Portugal.

Aunque Samuel García no añade nada más, muchos señalan que el partido México vs Portugal podría ser realidad, lo que sumaría otra predicción de Los Simpsons a la lista.