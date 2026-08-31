Cristian Paul Camacho, fiscal general de Zacatecas, atribuyó a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) los recientes ataques registrados en los municipios de Ojocaliente y Villa García.

“Las últimas agresiones que se han dado en contra de las corporaciones son de este grupo delictivo, Cártel Jalisco Nueva Generación” Cristian Paul Camacho, fiscal general de Zacatecas

🚨Se reportan 10 lesionados –dos en estado grave– tras la explosión de un coche en Ojocaliente, Zacatecas, me confirma el fiscal del estado Cristian Paul Camacho.



Hasta el momento no hay muertos, la situación está controlada, mientras las autoridades ya investigan.



El sábado… pic.twitter.com/kZgUWgmBT7 — Azucena Uresti (@azucenau) August 31, 2026

En entrevista con Azucena Uresti para Radio Fórmula, el fiscal responsabilizó a este grupo delictivo por las agresiones contra corporaciones de seguridad registradas durante el fin de semana.

Las declaraciones del fiscal se producen luego de dos ataques distintos registrados durante el fin de semana: el primero en la región de Villa García y el segundo contra la comandancia municipal de Policía de Ojocaliente, donde detonó un artefacto explosivo colocado al interior de un vehículo particular.

¿Por qué la Fiscalía de Zacatecas responsabiliza al CJNG de los ataques en Ojocaliente y Villa García?

De acuerdo con Cristian Paul Camacho, las agresiones están relacionadas con las acciones y operativos de seguridad emprendidos por el Gobierno de Zacatecas.

El fiscal también señaló que las principales agresiones han sido cometidas por personas ajenas a la región sureste del estado.

Pese a los recientes ataques, aseguró que las autoridades reforzarán las acciones de seguridad.

Además, afirmó que tienen “muy bien focalizados cuáles son los objetivos prioritarios y quiénes son los generadores de violencia” y sostuvo que serán detenidos.

Cabe recordar que, tras el ataque en Villa García, fue detenido un joven identificado como William “N”, de 18 años y originario de Aguascalientes, quien, de acuerdo con las autoridades, aseguró ser sicario del CJNG.

El fiscal añadió que, según las investigaciones en curso, los presuntos atacantes son reclutados fuera de la región sureste de Zacatecas.

Los operativos conjuntos de respuesta continúan con el apoyo de la Quinta Región Militar, la Fiscalía General de la República (FGR) y el Gabinete de Seguridad.

¿Qué pasó en Ojocaliente, Zacatecas, tras la explosión del vehículo?

El ataque registrado frente a la comandancia municipal de Policía de Ojocaliente dejó un saldo de 10 personas lesionadas:

2 policías.

8 civiles, de los cuales 2 se reportan graves.

Además, 17 inmuebles residenciales resultaron con daños debido a la onda expansiva provocada por la detonación del artefacto explosivo colocado dentro de un vehículo particular frente a la comandancia.

Tras el ataque, las autoridades municipales de Ojocaliente decidieron suspender la Feria de la Uva y de la Tuna, así como las actividades relacionadas con el regreso a clases.