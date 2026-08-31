Ricardo Monreal, legislador de Morena, se pronunció sobre los hechos violentos registrados el pasado fin de semana en Zacatecas y confió en que las autoridades esclarecerán los ataques ocurridos en los municipios de Villa García y Ojocaliente.

“Muchos zacatecanos confían en que este proceso de paz que se ha venido construyendo se mantenga y que, a costa de lo que sea, va a predominar la paz (...) Estoy seguro que las Fuerzas Armadas, la Fiscalía General y la Secretaría de Seguridad Pública en Zacatecas pronto darán resultados sobre quiénes cometieron este delito y no van a permitir que se cometa este tipo de tropelías y no va a retornar la inseguridad a Zacatecas, por fortuna” Ricardo Monreal, legislador de Morena

🔴Ricardo Monreal expresó la preocupación de los zacatecanos ante los recientes actos de violencia.



El diputado de Morena manifestó su confianza en que las autoridades y fuerzas federales esclarecerán los hechos y resolverán el caso en la entidad. pic.twitter.com/1ONkQG9xOc — Azucena Uresti (@azucenau) August 31, 2026

El legislador señaló que los habitantes de Zacatecas esperan que se mantengan los avances en materia de seguridad y que las autoridades den resultados sobre los responsables de las agresiones.

Las declaraciones del legislador morenista se producen tras los ataques registrados durante el fin de semana contra autoridades en Villa García y Ojocaliente, Zacatecas, en los que fueron utilizados artefactos explosivos de fabricación casera.

Ricardo Monreal lamenta personas heridas tras ataques en Villa García y Ojocaliente

Ricardo Monreal también lamentó que los hechos violentos registrados en Villa García y Ojocaliente dejaran personas heridas y señaló la importancia de evitar pérdidas humanas.

“Lo que siempre se lamenta son pérdidas de vidas humanas o heridos, pero entiendo que hoy mismo hay toda la concentración de Fuerzas Armadas y de inteligencia en Zacatecas” Ricardo Monreal, legislador de Morena

En el caso de Ojocaliente, 10 personas resultaron heridas tras la explosión de un artefacto explosivo de fabricación casera colocado al interior de un vehículo particular, afuera de la comandancia de la Policía Municipal.

A causa de la explosión resultaron lesionados tanto elementos de seguridad como civiles. Además, la onda expansiva provocó daños en al menos 17 inmuebles.

Fiscalía de Zacatecas atribuye ataques a integrantes del CJNG

Por su parte, Cristian Paul Camacho, fiscal general de Zacatecas, atribuyó los recientes ataques registrados en Villa García y Ojocaliente a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de acuerdo con declaraciones realizadas en una entrevista con Azucena Uresti.

“Las últimas agresiones que se han dado en contra de las corporaciones son de este grupo delictivo, Cártel Jalisco Nueva Generación” Cristian Paul Camacho, fiscal general de Zacatecas

Esta atribución forma parte de las investigaciones que mantienen las autoridades estatales y federales para identificar a los responsables de los ataques.

Las investigaciones también se desarrollan después de la detención de William Ariel “N”, quien, de acuerdo con la información difundida por las autoridades, se identificó como integrante del CJNG tras el ataque registrado en Villa García.

Por ello, la Fiscalía de Zacatecas mantiene abiertas diversas líneas de investigación para esclarecer los ataques y dar con los responsables de los hechos violentos registrados recientemente en la región.