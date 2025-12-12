En vísperas de que la gubernatura de Zacatecas estará en juego en las elecciones 2027, el diputado de Morena, Ricardo Monreal, ironizó el tema señalando: “nos agotamos el apellido”.

Esto toda vez que su hermano, el senador Saúl Monreal, ha reiterado públicamente su intención de competir por la candidatura de Morena a la gubernatura de Zacatecas.

Ricardo Monreal considera que Zacatecas no votaría por su apellido en las elecciones 2027

En entrevista para un medio local, Ricardo Monreal habló en relación a la gubernatura de Zacatecas para las elecciones 2027.

Ricardo Monreal (MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM / Mario Jasso)

El diputado de Morena dijo que los habitantes de dicha entidad ya no votarían por otro Monreal, pues ironizó al señalar: “nos agotamos el apellido”.

No obstante, aseguró tener la firme creencia de que su hermano Saúl Monreal, o ‘Saulín Saulón’ como lo llama de cariño, “sería el mejor candidato”, pues se refirió a él como sensible, estudioso y cercano a la gente.

Incluso, Ricardo Monreal aseguró que muchos políticos deberían tener rasgos de su hermano, tales como “intuición política y y carácter”.

Ricardo Monreal pide a Saúl Monreal “no escuchar el canto de las sirenas”

Debido a las nuevas reglas antinepotismo de Morena, las cuales impedirían competir a Saúl Monreal por las elecciones 2027, Ricardo Monreal lo instó tener paciencia.

Incluso, le pidió de manera personal que “no escuche el canto de las sirenas”, y siga caminando junto a Morena.

Esto debido a que Ricardo Monreal dijo estar seguro de que su hermano Saúl tendrá “un futuro esperanzador” si continúa en las filas del partido guinda.