Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México pide a Saúl Monreal esperar seis años antes de contender por la gubernatura de Zacatecas.

Tras la insistencia de las intenciones de Saúl Monreal para buscar la gubernatura de Zacatecas, la presidenta Claudia Sheinbaum le pidió esperar porque aún es joven.

Cabe recordar que Saúl Monreal, hermano de Ricardo Monreal, busca ser gobernador de Zacatecas con o sin Morena.

Sheinbaum responde a insistencia de Saúl Monreal para buscar la candidatura en Zacatecas



La presidenta @Claudiashein aconsejó al senador @Saul_MonrealA esperar seis años para continuar con sus aspiraciones electorales, señalando que aún es joven y tiene una larga carrera… pic.twitter.com/kjGmM0if7K — Político MX (@politicomx) October 6, 2025

“Que se espere seis años, está joven”: Claudia Sheinbaum pide postergar a Saúl Monreal su candidatura a la gubernatura de Zacatecas

Durante la conferencia mañanera del pueblo del lunes 6 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a Saúl Moreal postergar su deseo por obtener la candidatura a la gubernatura de Zacatecas.

Incluso la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que Saúl Monreal aún era joven y que sí podía esperar para ser el candidato de Morena para la gubernatura de Zacatecas, estado en el que sus hermanos ya han gobernado.

Hasta por recomendación personal "no de la presidenta sino de Claudia", dijo la mandataria mexicana es que Saúl Monreal se espere 6 años porque aún tiene mucha vida política por delante.

“Que se espere 6 años, aún está joven, es muy joven él tiene todavía mucha vida por delante (...) mi recomendación personal, no de la presidenta sino de Claudia es que se espere 6 años” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Ante la posibilidad de que Saúl Monreal quisiera irse con partidos de oposición para cumplir con su búsqueda de la candidatura en Zacatecas, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la gente se encargará de evaluarlo.

Cabe recordar que afuera de Palacio Nacional, Saúl Monreal había dicho que su aspiración seguía intacta, aunque remarcó que daría la lucha interna dentro de Morena para buscar la candidatura.

Mencionó que esperaría los estatutos dentro del proceso interno de Morena, pero dijo que dependería del mismo para ver si se iba con otros partidos o no.

Debido a que defendió que si en este proceso de Morena no es transparente, o incluyente, “se tendrá que ver la situación” de lo que estará al pendiente.