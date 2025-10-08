El diputado de Morena, Ricardo Monreal habló sobre las intenciones de su hermano Saúl Monreal para las elecciones 2027; coincide con Claudia Sheinbaum sobre esperar para que busque la gubernatura de Zacatecas.

“Le queda vida por delante” Ricardo Monreal, diputado y presidente de la Junta de Coordinación Política

Y es que tal como comentaron, Saúl Monreal ha declarado que aunque sea fuera de Morena buscaría la gubernatura de Zacatecas en 2027, aspiraciones que derivaron incluso en conflictos dentro del partido estatal.

Esto debido a que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum instó a Morena a integrar una política contra el nepotismo para las elecciones 2027, quien en este caso específico afirmó que Saúl Monreal tiene tiempo para contender.

Ricardo Monreal coincide con Claudia Sheinbaum: Saúl Monreal puede esperar para buscar la gubernatura de Zacatecas

Respecto al caso de su hermano, Ricardo Monreal coincidió con Claudia Sheinbaum referente a que Saúl Monreal puede y debe esperar para buscar la gubernatura de Zacatecas, ya que tiene tiempo.

Esto en referencia de la edad de Saúl Monreal, ya que sería el menor no sólo entre David y Ricardo Monreal, sino de los 14 hermanos Monreal, por lo que tiene aproximadamente 40 años.

Asimismo, Ricardo Monreal afirmó que Saúl Monreal no va a irse de Morena, ya que ambos son fundadores y se debe mantener lealtad con el partido, sin embargo, aclaró que su hermano no adelantó su salida.