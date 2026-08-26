Yesenia Méndez aclara los señalamientos que hizo contra Grecia Quiroz y presuntos vínculos con Samuel García Rivero, implicado en el asesinato de Carlos Manzo.

“Yo solamente estoy pidiendo a las autoridades que se aclarezca esta relación, no digo de involucrados, pero sí una relación que está omitiendo”. Yesenia Méndez, secretaria particular de Carlos Manzo

La secretaria particular de Carlos Manzo afirmó en este tenor que si bien respeta a la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, busca que se aclaren cuestiones que se estarían omitiendo.

Aclaró que no había dado a conocer estos detalles pero ha estado involucrada desde el principio, ya que los doctores le habrían notificado la muerte de Carlos Manzo el 1 de noviembre.

Yesenia Méndez aclara señalamientos contra Grecia Quiroz y Salvador García Rivero

Tras cuestionamientos, Yesenia Méndez afirma que no hay intereses políticos en señalamientos contra Grecia Quiroz, sólo quiere aclarar detalles que se han omitido.

Afirmó que no hizo ninguna declaración pese acusaciones tras su detención, a la espera de los tiempos, sin embargo se ha caído en los partidos políticos electorales.

Fue en entrevista para Radio Fórmula que Yesenia Méndez fue cuestionada referente a por qué tardar nueve meses en dar a conocer los presuntos vínculos.

Aclaró que no tuvo tiempo, ya que se vio involucrada desde el primer minuto del ataque el 1 de noviembre, en la plaza de Uruapan y posteriormente en el hospital.

Sin embargo, reiteró que todos en el ayuntamiento sabían que Samuel García Rivero era recomendado de Grecia Quiroz, contrario a lo dicho por la alcaldesa, respecto a que no lo conocía.

Yesenia Méndez asegura que sólo busca justicia en asesinato de Carlos Manzo

La secretaria particular de Carlos Manzo afirmó que sólo busca justicia tanto en el asesinato del exalcalde de Uruapan, además de que se limpie su nombre tras su detención.

Ya que señala, se deben esclarecer los detalles en el asesinato, por ejemplo, la razón detrás del por qué Samuel García Rivero tenía la agenda privada de Carlos Manzo.

Yesenia Méndez mencionó en este tenor que si bien los funcionarios de Uruapan tenían una agenda pública, la privada mostraba el minuto a minuto de Carlos Manzo, lo que no debía.

Por lo mismo, Yesenia Méndez afirmó que sólo quiere saber por qué Samuel García Rivero tenía la agenda privada de Carlos Manzo y quién se la entregaba a el exfuncionario.