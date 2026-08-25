Morena en Nuevo León enfrenta una rebelión interna liderada por Andrés Mijes, quien acusa preferencias por parte del delegado Alejandro Murat de cara a las elecciones de 2027.

Según el alcalde de Escobedo, dicho funcionario ha mostrado inclinación política por un perfil masculino, por lo que ha decidido llevar el asunto ante la presidenta de Morena, Ariadna Montiel.

A este “Frente Unido” se unieron Judith Díaz y Tatiana Clouthier, que también exigen garantías de piso parejo entre quienes buscan competir por la Coordinación de Defensa de la 4T en Nuevo León.

Alejandro Murat (Alejandro Murat Hinojosa / Facebook)

Morena Nuevo León; así comenzó la rebelión de Andrés Mijes

La rebelión en Morena Nuevo León se destapó luego de que Andrés Mijes, Judith Díaz y Tatiana Clouthier protagonizaran un desencuentro en una reunión con el delegado Alejandro Murat.

Pese a ser convocado, el aspirante a coordinador de los comités de Morena, Andrés Mijes, comentó que no asistió a la reunión debido a que Alejandro Murat buscaría favorecer a un perfil masculino.

Incluso, señaló que el aspirante, a quien se refirió como “el ungido”, ya recibe tratos por parte de Murat como si fuera el elegido antes de que Morena defina el proceso interno.

También acusó directamente al gobernador Samuel García, afirmando que intentaría impulsar una candidatura dentro de Morena, descarrilar a otros aspirantes y negociar para evitar alianzas.

Andrés Mijes (Cortesía)

Andrés Mijes niega ruptura con Morena pese a rebelión en Nuevo León

En entrevista con Telemundo, Andrés Mijes rechazó que la rebelión en Nuevo León implique una ruptura con Morena, ya que, dijo, únicamente busca piso parejo en las elecciones 2027.

Incluso, aseguró ser el más favorecido por las encuestas.