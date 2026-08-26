A tres días de haber asumido el cargo, María Elisa Hernández, alcaldesa interina de Paraíso, denunció un ataque armado cerca de su domicilio durante la madrugada del martes 25 de agosto de 2026.

“La madrugada del día de hoy tuvimos ahí un incidente en mi domicilio en donde pues, hubo algunas detonaciones de armas. Obviamente, nos despertamos, llegó seguridad pública y pues, está haciendo todos los registros, todo lo necesario, peritaje”. María Elisa Hernández, alcaldesa interina de Paraíso

La suplente de Alfonso Baca comentó que aún no se conoce la identidad ni intención de los responsables, pero insistió en que actuará estrictamente por la vía legal para esclarecer los hechos.

Pese a la situación, María Elisa Hernández dejó en claro que no piensa renunciar y aseguró que su gobierno interino seguirá trabajando para mantener la gobernabilidad en Paraíso.

María Elisa Hernández, alcaldesa interina de Paraíso (Redes sociales)

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Cuestionada por quién tendría interés en causarle daño, la alcaldesa María Elisa Hernández dijo que aún no hay certeza de los responsables, pero reveló que sí ha recibido amenazas y actos de intimidación.

“Pues no, no hay ningún señalamiento específico, lo que pues sí sabemos es que hemos tenido pues algunas amenazas, algunos temas. No voy a ahondar mucho en detalles, sí hemos tenido algunos unos temas de intimidación y cosas así, pero vamos a proceder conforme a ley”. María Elisa Hernández, alcaldesa interina de Paraíso

También mencionó que aún no ha tenido la oportunidad de conversar directamente con el gobernador estatal sobre el suceso, pero afirmó que ya se están tomando las medidas legales pertinentes.

María Elisa Hernández negó tener intención de dejar el cargo por este hecho, al que fue designada tras la destitución de Alfonso Baca, en medio de una investigación de la FGR en su contra.

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Con respecto a la gobernabilidad del municipio, María Elisa Hernández señaló que su administración tiene contemplado hacer cambios en algunas direcciones y en lo referente a áreas por cubrir.

“Específicamente porque tenemos que eh seguir con la gobernabilidad del municipio, la administración pública, y es necesario que ciertas áreas sean cubiertas por el momento para que podamos seguir con los procesos que se llevan”. María Elisa Hernández, alcaldesa interina de Paraíso

Sobre los puestos que dejó vacantes el Operativo Enjambre en Paraíso, señaló que aún no son cubiertos y que se sigue buscando a personas que tengan la capacidad y profesionalismo para asumirlos.