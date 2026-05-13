Yeraldine Bonilla, gobernadora interna de Sinaloa, aseguró que es falso que Ruben Rocha Moya esté siendo resguardado en el Palacio de Gobierno.

Esto luego de que Luis Guillermo Benítez, quien se considera un “perseguido político” del gobierno del estado, asegurara que el gobernador en licencia está oculto en el edificio de gobierno.

Sin embargo, Yeraldine Bonilla aseguró que se trata de una versión falsa y resaltó que “se encuentra muy bien”.

Rocha Moya está en su casa, asegura Yeraldine Bonilla

Yeraldine Bonilla aseguró que Rubén Rocha Moya no se encuentra dentro de Palacio de Gobierno de Sinaloa como señaló el morenista Luis Guillermo Benítez.

Asimismo, resaltó que el gobernador en licencia “se encuentra en su casa” y se encuentra “muy bien”.

“Es falsa la información. Él se encuentra en su casa, él se encuentra muy bien…El gobernador con licencia se encuentra muy bien” Yeraldine Bonilla, gobernadora interina de Sinaloa

Cabe señalar que la ubicación de Rubén Rocha Moya se mantiene como desconocida desde que solicitó la licencia a su cargo; sin embargo, el gobierno federal ha asegurado que se encuentra en el país.

Esto en el marco del señalamiento de la Fiscalía de Nueva York solicitara al gobierno de México la detención provisional de Rocha Moya con fines de extradición.

Rocha Moya está en Palacio de Gobierno o en Cuartel del Ejército, señalan rumores

Debido a que la ubicación de Rubén Rocha Moya se ha mantenido en la secrecía, en Sinaloa han surgido rumores sobre su paradero.

De acuerdo con Luis Guillermo Benítez, en Sinaloa se cree que el gobernador con licencia puede estar bajo custodia en:

Palacio de Gobierno

Cuartel del Ejército en Culiacán

Asimismo, señaló que, más que estar bajo custodia para cuidar que no escape, lo está para que no haga declaraciones que podrían “estremecer al estado”.