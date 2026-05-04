Luis Guillermo Benítez Torres es un químico farmacobiólogo y político sinaloense identificado con Morena. Fue presidente municipal de Mazatlán y posteriormente secretario de Turismo de Sinaloa.

Su salida del gabinete estatal en 2023 ocurrió en medio de señalamientos por presuntas irregularidades administrativas. En 2026, en el contexto de acusaciones contra Rubén Rocha Moya, Luis Guillermo Benítez aseguró que fue presionado para dejar el cargo.

¿Quién es Luis Guillermo Benítez Torres?

Luis Guillermo “El Químico” Benítez Torres fue presidente municipal de Mazatlán en dos periodos consecutivos: de 2018 a 2021 y de 2021 a 2022, este último sin concluir, ya que dejó el cargo para integrarse al gobierno estatal como secretario de Turismo de Sinaloa.

Su carrera política ha sido mediática y marcada por controversias administrativas que derivaron en su salida del gabinete en 2023.

¿Qué edad tiene Luis Guillermo Benítez Torres?

Luis Guillermo Benítez Torres nació el 4 de enero de 1951 en Mazatlán, Sinaloa, por lo que en 2026 tiene 75 años.

¿Quién es la esposa de Luis Guillermo Benítez Torres?

Luis Guillermo Benítez Torres está casado con Gabriela Piña Chico, a quien reconoce como su compañera de vida.

¿Qué signo zodiacal es Luis Guillermo Benítez Torres?

Luis Guillermo Benítez Torres es Capricornio, ya que nació el 4 de enero. Este signo de tierra se asocia con cualidades como la disciplina, constancia y enfoque en objetivos a largo plazo.

¿Luis Guillermo Benítez Torres tiene hijos?

Luis Guillermo Benítez Torres es padre de cuatro hijos junto a su esposa, Gabriela Piña Chico.

¿Qué estudió Luis Guillermo Benítez Torres?

Luis Guillermo Benítez Torres cuenta con formación como químico farmacobiólogo.

Licenciatura: Químico Farmacobiólogo (Universidad de Guadalajara)

¿En qué ha trabajado Luis Guillermo Benítez Torres?

Luis Guillermo Benítez Torres es conocido por su paso por la alcaldía de Mazatlán y su posterior cargo en el gobierno estatal, además de su actividad reciente fuera del sector público.