La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó durante su conferencia matutina de este 13 de mayo, la liberación de tres bloqueos carreteros en comunidades de Chilapa, Guerrero.

“Ya se liberaron los bloqueos que habían, habían tres bloqueos. Los tres se liberaron mediante el diálogo, se permitió entrar a un grupo de la Guardia Nacional, la Defensa con la coordinadora de la Comisión de víctimas.” Claudia Sheinbaum

Esto permitió, según informó Claudia Sheinbaum, el ingreso de elementos de la Guardia Nacional y personal de atención a víctimas a la región afectada de Chilapa, Guerrero por la violencia criminal.

Guardia Nacional entra a comunidades afectadas, revela Sheinbaum

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum aseguró que se realizó el retiro de los cierres en las carreteras de Chilapa, Guerrero, el cual se logró mediante diálogo entre autoridades federales, estatales y habitantes de la zona.

Sheinbaum explicó que el operativo fue coordinado por la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional y autoridades estatales, luego de reportes sobre desplazamientos forzados y enfrentamientos en comunidades de la Montaña Baja de Guerrero.

“Se llevó alimentación y otros insumos, y a los heridos se les trasladó a los hospitales. Todos hasta el momento están bien.” Claudia Sheinbaum

La presidenta detalló que, tras desbloquear los caminos, ingresaron fuerzas de seguridad de la Guardia Nacional y brigadas de apoyo humanitario para atender a familias afectadas por la violencia atribuida al grupo criminal Los Ardillos.

Asimismo, Sheinbaum señaló que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, junto con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, se trasladaron a la zona para supervisar personalmente la situación y dialogar con pobladores desplazados.