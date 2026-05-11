Rubén Rocha Moya, quien está señalado por Estados Unidos de colaborar con ‘Los Chapitos’, no se dio a la fuga, Claudia Sheinbaum revela su ubicación.

Durante su conferencia matutina de este 11 de mayo, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, asegura que Rubén Rocha Moya actualmente se encuentra en Sinaloa.

“Él está en Sinaloa” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Incluso adelantó que el gobernador con licencia, de 76 años de edad, en su momento lo saldrá a decir al igual que los 9 funcionarios que también están involucrados.

“Él está en Sinaloa y él mismo podrá informar, al igual que las 9 personas podrán informarlo”, agregó. Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

La revelación llega tras aclarar que la propiedad baleada del gobernador, está abandonada desde hace una década.

Sheinbaum califica como “propaganda política” información difundida sobre Rubén Rocha Moya

El fin de semana una propiedad en Culiacán de Rubén Rocha Moya, fue baleada.

Esto generó nuevos rumores sobre una fuga de Rubén Rocha Moya y su colaboración con el crimen organizado por lo que Sheinbaum buscó desmentir lo que calificó “una propaganda política”.

Claudia Sheinbaum, de 63 años de edad, aclaró que él se encuentra en Sinaloa y que la propiedad no la habita desde hace diez años.

Posteriormente señaló que la información que difunden algunos medios de comunicación que van en contra del funcionario y de la Cuarta Transformación es “propaganda política”.

“Hay mucha propaganda. Que es propaganda, no es información; hay que diferenciar. Hay periódicos en México que se dedican a la propaganda política. Hay muchos que pueden o no estar de acuerdo con nosotros, pero dan información. Hay mucha mentira en las redes y mucha propaganda en las redes” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Insistiendo que todo lo negativo que se dice sobre el Gobierno de México y su partido es “propaganda”, reprobó que se cree un ambiente de rumores que tienden a promover la idea que que hay más problemas de los que en realidad existen.