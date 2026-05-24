‘Son procedimientos de las investigaciones’, afirma Claudia Sheinbaum sobre citatorios de la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante su viaje por Tabasco, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró por qué la FGR citó a comparecer a funcionarios de Sinaloa y Chihuahua.

Claudia Sheinbaum asegura que citatorios de la FGR ‘son procedimientos de las investigaciones’

Al ser cuestionada sobre los citatorios de la FGR emitidos este 23 de mayo, Claudia Sheinbaum puntualizó que ‘son procedimientos de las investigaciones’ que se realizan.

“Entiendo por lo que le informó la fiscal a la secretaria de Gobernación, que son procedimientos de las investigaciones que están haciendo para el caso de Chihuahua y Sinaloa. Es lo que nos informa la fiscalía. No hay nada más que ese procedimiento.” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Asimismo, la presidenta de México enfatizó que las citatorios a funcionarios “no tiene da de político”.

La aclaración de Claudia Sheinbaum se da luego de que la FGR confirmara que llamó a comparecer al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, y otros nueve funcionarios sinaloenses.

Esto en el marco de las acusaciones presentadas ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en Estados Unidos, por presuntamente tener vínculos con el Cártel de Sinaloa.

La FGR también convocó a la gobernadora del estado de Chihuahua, Maru Campos y el exfiscal estatal.

En relación a la cadena de mando de los servidores públicos que ejecutaron el operativo en la Sierra del Pinal, Chihuahua, el pasado 17 y 18 de abril 2026.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México (MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM / Mario Jasso)

Segob aclara que citatorios de la FGR a funcionarios de Sinaloa y Chihuahua es para que acudan como testigos

La Secretaria de Gobernación (Segob) publicó un comunicado aclarando las razones detrás de los citatorios a funcionarios de Sinaloa y Chihuahua.

Segob indicó, confirmando las declaraciones de Claudia Sheinbaum, que es “un asunto de procedimiento en las investigaciones para que acudan como testigos”.

Asimismo, la dependencia indicó que las actuaciones de la FGR se “desarrollan con fundamento a la ley y no tiene interés político” detrás de las indagatorias.