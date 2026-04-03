El gobierno de Estados Unidos señaló a Petróleos Mexicanos (Pemex) por un adeudo de más de 2.5 mil millones de dólares a empresas estadounidenses.

De acuerdo con la Oficina del Representante Comercial, durante los últimos 2 años, las empresas que abastecen a la paraestatal mexicana han reportar dificultades para recibir los pagos por sus servicios.

Pemex adeuda más de 2.5 mil millones de dólares en pagos por servicios a empresas de Estados Unidos

De acuerdo con el informe de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, emitido el pasado 31 de diciembre de 2025, Pemex debe pagos totales o parciales a varias empresas estadounidenses por servicios prestados.

Se trata de empresas de Estados Unidos que abastecen al sector energético mexicano con petróleo y gas que, durante los dos últimos años han experimentado dificultades sin precedentes para recibir sus pagos.

Según el informe, se trata de un pago de más de 2.5 mil millones de dólares. es decir, más de 44 mil 667 millones de pesos mexicanos.

Asimismo, señaló que algunas empresas han recibido el pago total o parcial por sus servicios; sin embargo, muchas de ellas “siguen reportando pagos atrasados”.

Esto significa, según la Oficina del Representante Comercial, actos que socavan la capacidad de estas empresas para continuar operando sus instalaciones energéticas.

Así como:

importar o exportar electricidad o combustible

almacenar combustible

transbordar combustible

construir y operar estaciones de servicio

Política energética en México es la culpable del adeudo de Pemex, señala Estados Unidos

De acuerdo con el informe de Estados Unidos, el adeudo millonario de Pemex con empresas estadounidenses obedece a la política energética mexicana.

El informe remarca que desde 2018 México se ha centrado en restablecer las empresas estatales Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con “numerosas medidas”, entre ellas, una reforma constitucional que limita la participación de empresas privadas en dicho sector.

“Las empresas privadas que operan en México a menudo no pueden participar de manera efectiva. o incluso no participar en absoluto, en el sector energético mexicano debido a frecuentes demoras, rechazos inexplicables o injustificables e inacción con respecto a solicitudes de nuevos permisos” Informe de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos

Asimismo, destacó que Estados Unidos continúa monitoreando cualquier avance en materia energética que se traduzca en posibles reformas, como la aprobada en 2024 para reducir la participación de empresas privadas en el sector energético, así como de los impuestos que debía pagar la empresa del Estado