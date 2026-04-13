Hernán Bermúdez Requena, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco, fue vinculado a proceso por el delito de peculado en agravio del patrimonio público.

El 7 de abril de 2026 se cumplió una orden de aprehensión en su contra y, durante la audiencia inicial del 13 de abril, un juez de control determinó su vinculación.

Bermúdez Requena también enfrenta señalamientos por desaparición forzada y presunta relación con el grupo criminal “La Barredora”, ligado al CJNG, lo que agrava su situación judicial.

Hernán Bermúdez Requena es vinculado a proceso por peculado

Durante la audiencia contra Hernán Bermúdez Requena se presentaron pruebas suficientes para acreditar su prohibe participación en el delito de peculado.

Este delito es previsto y sancionado por el artículo 243 del Código Penal, por lo que Bermúdez Requena podría pasar de 2 a 14 años en prisión.

El delito de peculado se define como el uso indebido de recursos públicos para uso de propios o terceros.

Bermúdez Requena (Gobierno de Tabasco / Secretarías de Estado)

Hernán Bermúdez Requena seguirá en prisión preventiva y el juez de control dio cuatro meses de plazo para la investigación complementaria, dicho periodo vence el 12 de agosto.

A inicio de abril, Hernán Bermúdez Requena fue vinculado a proceso por el delito de desaparición forzada.

Bermúdez Requena sigue acumulando delitos a su historial

El exfuncionario continuará recluido en el Penal Federal Número 1 del Altiplano, donde ha estado recluido desde septiembre de 2025 tras ser señalado de:

asociación delictuosa

extorsión

secuestro exprés

Hernán Bermudez Requena es señalado de ser líder de La Barredora, grupo delictivo ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las investigaciones contra Hernán Bermúdez Requena siguen avanzando y se acumulan delitos contra el exsecretario Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco.

Hasta el momento, Hernán Bermudez está vinculado a proceso por desaparición forzada y peculado.