Hernán Bermúdez Requena, extitular de la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco, tendrá una audiencia virtual este próximo 1 de junio de 2026 en Villahermosa.

Así lo confirmó el presidente del Tribunal Superior de Justicia estatal, Efraín Reséndez, quien señaló que se trata de una audiencia intermedia.

Esto como parte del proceso por los delitos de secuestro agravado, extorsión y asociación delictuosa agravada que enfrenta Hernán Bermúdez Requena.

Audiencia contra Hernán Bermúdez Requena no tendrá presencia de testigos; esto abordará

Este jueves, Efraín Reséndez brindó detalles acerca de la audiencia que sostendrá Hernán Bermúdez Requena el próximo lunes 1 de junio.

Manifestó que se trata de una audiencia intermedia, con lo que se marca la segunda etapa legal del proceso penal que enfrenta el exfuncionario de Tabasco.

Bermúdez Requena (Gobierno de Tabasco / Secretarías de Estado)

Efraín Reséndez detalló que durante este audiencia se continuará con la lectura de cargos y pruebas presentadas contra Hernán Bermúdez Requena, a la espera de definir cuáles serán admitidas para el juicio.

Por lo anterior, durante esta audiencia intermedia no habrá presencia de testigos que rindan su declaración ante un juez.

Asimismo, al tratarse de una audiencia virtual, Efraín Reséndez indicó que medios de comunicación sí podrán ingresar a los juzgados, sin embargo, siempre y cuando sea sin cámaras ni celulares

Esto, indicó, como parte del derecho a la presunción de inocencia que tiene Hernán Bermúdez Requena, toda vez que aún no recibe sentencia condenatoria alguna por parte de las autoridades.