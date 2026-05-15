Las autoridades judiciales de Tabasco han definido formalmente el 1 de junio de 2026 como la fecha en que se llevará a cabo la audiencia contra Hernán Bermúdez Requena, extitular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Gilberto Melquiades Miranda, responsable de la Vicefiscalía de Delitos Comunes, informó que el proceso contra Hernán Bermúdez Requena, señalado como líder de La Barredora, ha superado la etapa preliminar tras la emisión del auto de apertura a juicio oral.

Hernán Bermúdez Requena podría enfrentar penas severas tras comienzo de su juicio el 1 de junio

Gilberto Melquiades Miranda informó el estatus del caso Hernán Bermúdez Requena, en donde señaló que el expediente será turnado a un tribunal de juicio para la valoración definitiva de los elementos probatorios.

La cita fue programada para el 1 de junio, en donde el exfuncionario de Tabasco enfrentará cargos por los delitos de secuestro agravado, extorsión y asociación delictuosa agravada.

Hernán Bermúdez Requena es prófugo de la justicia (Redes sociales)

En esta fase del juicio, se espera que tanto la defensa como las autoridades procedan al desahogo de las pruebas acumuladas, las cuales incorporan una serie de entrevistas realizadas a diversos involucrados con La Barredora.

El representante de la fiscalía estatal subrayó que los delitos imputados a Hernán Bermúdez Requena podrían alcanzar penalidades de alta severidad.

Esto derivado de la gravedad de las conductas que se le atribuyen durante su gestión al frente de la instancia de seguridad en Tabasco.

Simultáneamente, Hernán Bermúdez Requena mantiene abierto otro proceso penal abierto por el delito de peculado, por el cual ya se dictó la vinculación a proceso meses atrás.