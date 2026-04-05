La Fiscalía de Tabasco compartió un boletín informativo que confirma la vinculación a proceso de Hernán Bermúdez Requena por el delito de desaparición forzada de personas.

Asimismo, detalló que un juez de control ratificó la medida de prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de 2 meses para el cierre de la investigación complementaria.

Hernán Bermudez Requena (Eduardo Díaz/ sdpnoticias)

Hernán Bermúdez Requena es vinculado a proceso por desaparición forzada

Un boletín informado de la Fiscalía General de Tabasco, fechado el domingo 5 de abril, obtuvo el auto de vinculación a proceso en contra de Hernán Bermúdez Requena, líder de La Barredora.

Luego de la audiencia celebra el sábado 4 de abril, un juez de control determinó que el imputado permanezca en prisión preventiva oficiosa en El Altiplano.

El plazo de la investigación complementaria fue fijado en 2 meses; es decir, para inicios del mes de junio.

Cabe destacar que por el delito de desaparición forzada, Hernán Bermúdez Requena podría recibir sentencia de 40 a 60 años de prisión, la cual aumentaría si se confirma que alguna de las víctimas era mujer.

Fiscalía de Tabasco confirma proceso contra Hernán Bermúdez por desaparición forzada (Especial)

Hernán Bermúdez Requena enfrenta acusaciones por otros delitos

Bermúdez Requena enfrenta otros procesos por delitos que lo mantienen en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 de Almoloya.

“El Abuelo”, líder del grupo criminal de La Barredora, fue vinculado a proceso por presunta asociación delictuosa, extorsión y secuestro agravados sobre un empresario de Tabasco en mayo de 2019.

La segunda orden de aprehensión fue por presunta delincuencia organizada, delito con una sentencia que va desde los 10 a 20 años de prisión.