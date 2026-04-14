Carlos Efraín Reséndez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Tabasco, rechazó que Hernán Bermúdez Requena sea trasladado desde el Penal del Altiplano para asistir presencialmente a sus audiencias.

El exfuncionario ha participado de manera remota en tres audiencias, en las que fue vinculado a proceso por desaparición forzada, peculado y asociación delictuosa, extorsión y secuestro. La más reciente ratificó su prisión preventiva justificada.

La Fiscalía de Tabasco deberá concluir la investigación complementaria antes del 12 de agosto, fecha de la próxima audiencia remota.

Bermúdez no será trasladado a Tabasco para audiencias, afirma Tribunal de Justicia del estado

Ante los medios de comunicación, Carlos Efraín Reséndez, titular del Tribunal de Tabasco, reiteró que Hernán Bermúdez no será trasladado a este estado para estar presente en las audiencias en su contra.

Hernán Bermúdez Requena se queda en prisión preventiva en penal del Altiplano (Michelle Rojas / SDPnoticias)

Sin embargo, el Tribunal de Tabasco destacó que las audiencias se realizan de manera remota y, hasta el momento, se han celebrado tres, tres ocasiones en las que se le ha vinculado a proceso.

Los reportes detallan que Hernán Bermúdez ya ha sido vinculado a proceso por tres delitos:

Desaparición forzada Peculado en agravio del patrimonio público Asociación delictuosa, extorsión y secuestro

La vinculación más reciente fue la de peculado, que ratificó la decisión de que Hernán Bermúdez permanezca en prisión preventiva justificada en el Penal del Altiplano, número 1.

La Fiscalía de Tabasco deberá terminar la investigación complementaria antes del 12 de agosto, día en el que se realizará otra audiencia vía remota, pues Hernán Bermúdez no puede ser trasladado.