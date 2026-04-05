¿Cuántos años de cárcel pasaría Hernán Bermúdez Requena en caso de comprobar que desapareció personas?

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Tabasco celebró haber obtenido el auto de vinculación a proceso por desaparición forzada de personas, delito por el cual podría pasar hasta 60 años de prisión.

“La Fiscalía General del Estado de Tabasco obtuvo el auto de vinculación a proceso en contra de Hernán “N” por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada de personas... (la ley) establece penas de 40 a 60 años de prisión” Fiscalía de Tabasco

La Fiscalía de Tabasco recordó que en caso de comprobarse el delito de desaparición forzada de personas, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas establece una pena de 40 a 60 años de cárcel.

Cabe recordar que los 60 años de prisión no son el límite pues la pena puede incrementar hasta en una mitad cuando la víctima sea de sexo femenino.

Además, en caso de que el responsable sea un funcionario, se le inhabilitará el doble de años impuestos como pena.

Vinculan a proceso a Hernán Bermúdez Requena por otro delito

La vinculación a proceso de Hernán Bermúdez Requena por el presunto delito de desaparición forzada ocurrió tras la audiencia del 4 de abril.

En dicha audiencia el juez también determinó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación.

La investigación por el delito de desaparición forzada de personas se suma a las de delitos como:

Asociación delictuosa

Secuestro agravado

Extorsión agravada

Hernán Bermúdez Requena sigue en el Altiplano

Hernán Bermúdez Requena ha acumulado 19 órdenes de aprehensión y permanece en prisión preventiva oficiosa en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 en el Altiplano.

En su comparecencia del sábado, Hernán Bermúdez Requena compareció por videoconferencia.

El señalado fue secretario de seguridad en el gobierno estatal de Tabasco de Adán Augusto López Hernández y líder de La Barredora, cártel local asociado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).