La audiencia de Hernán Bermúdez Requena, líder de La Barredora en Tabasco, programada para este 1 de junio, fue aplazada al 15 de junio de 2026.

Mientras Hernán Bermúdez Requena se encuentra en el penal de máxima seguridad del Altiplano, Estado de México, la audiencia se iba a llevar a cabo por videoconferencia en la sede dl juzgado de Control de la Región Nueve de Tabasco.

El aplazamiento de la audiencia se dio en el marco de la entrega del expediente por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) que consta de 12 tomos de pruebas para sustentar las acusaciones contra el exsecretario de Seguridad de Tabasco en tiempos del gobierno estatal de Adán Augusto López Hernández.

Defensa de Hernán Bermúdez Requena se prepara ante 12 tomos de pruebas de la FGR

La prórroga se dio a fin de que el equipo legal de Hernán Bermúdez Requena, líder del grupo criminal La Barredora, ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), pueda revisar los 12 tomos del expediente.

A su salida, el abogado José Flores evitó hablar del aplazamiento de la audiencia y otros detalles del caso.

Él y personal de su equipo salieron del Juzgado de la Región Nueve de Tebasco con dos maletas en las que llevarían el gran expediente.

La defensa analizará los 12 tomos a fin de preparar una defensa por los delitos que se le señalan a Hernán Bermúdez Requena de:

Asociacionismo delictuosa agravada

Secuestro

Extorsión

Avances en el caso de Hernán Bermúdez Requena

Se espera que para el 15 junio se haga la depuración de las pruebas que serán admitidas para la final del juicio.

El caso se encuentra en etapa intermedia a fin de que se determine si se avanza a una siguiente etapa que sería un juicio oral.