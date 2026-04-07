Claudia Sheinbaum afirmó que la vinculación a proceso de Hernán Bermúdez Requena por desaparición forzada refleja el compromiso de su gobierno con la “cero impunidad”.

“El propio hecho de que a un funcionario público se le acuse de este delito y esté detenido por desaparición forzada es un elemento suficiente para decir que estamos atendiendo y hay cero impunidad” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La presidenta de México destacó que el Estado actúa incluso contra exfuncionarios públicos vinculados a la delincuencia, como el exsecretario de Seguridad de Tabasco y presunto líder de La Barredora.

Hernán Bermúdez Requena enfrenta procesos por asociación delictuosa, secuestro y extorsión, y permanece en el penal de máxima seguridad El Altiplano desde septiembre de 2025.

Sheinbaum asegura que vinculación a proceso de Hernán Bermúdez refleja “cero impunidad”

Durante la conferencia del Pueblo, Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre la vinculación a proceso de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco y presunto líder del grupo criminal La Barredora.

Claudia Sheinbaum aseveró que este caso solo refleja el compromiso del Estado Mexicano contra la “cero impunidad”.

Destacó que las instituciones mexicanas actúan incluso contra servidores públicos vinculados a la delincuencia.

Claudia Sheinbaum subrayó que la detención fue impulsada por el propio Estado, reafirmando que no habrá proteccionismo ante crímenes graves.

Aunque el caso sigue en manos del Poder Judicial, Claudia Sheinbaum presentó este avance como un mensaje de cero tolerancia ante la delincuencia aun cuando se involucren a exfuncionarios públicos.

Claudia Sheinbaum destacó que ahora serán las autoridades las encargadas de determinar responsabilidades, pero el gobierno trabajará contra estos delitos sin importar que los implicados hayan tenido cargos importantes.

Hernán Bermúdez Requena fue vinculado a proceso por el delito de desaparición forzada

Un juez vinculó a proceso a Hernán Bermúdez Requena por el delito de desaparición forzada de personas.

La Fiscalía de Tabasco informó que el juez decretó el plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Desde septiembre de 2025, Hernán Bermúdez Requena se encuentra internado en el penal federal de máxima seguridad El Altiplano, tras ser detenido en Paraguay y trasladado a México.

Hernán Bermúdez Requena enfrenta procesos por asociación delictuosa, extorsión, secuestro y delincuencia organizada.