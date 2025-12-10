Una pareja vivió un intento de asalto en la México-Cuernavaca, aunque el video que muestra lo que ocurrió es visto por otros como un intento de secuestro.

Tras la viralización del video que muestra el intento de asalto en la México-Cuernavaca, autoridades han informado que la camioneta que usaban ya fue encontrada.

Viven intento de asalto en la México-Cuernavaca

El 9 de diciembre, a plena luz del día, una pareja salió de su casa en Huitzilac, Morelos, rumbo a la Ciudad de México (CDMX) cuando vivieron lo que fue un intento de asalto o bien, de secuestro.

A través de redes sociales se viralizó el video de la pareja que iba sobre la México-Cuernavaca cuando una camioneta blanca Tiguan, presuntamente del año, se les cerró y bajaron tres personas encapuchadas y armadas para ir contra ellos.

Sin embargo, el video muestra que el conductor pudo escapar de lo que se cree era un intento de asalto, aunque algunos lo ven más como un intento de secuestro.

En entrevista con Nacho Lozano, el conductor aseguró que los delincuentes detonaron un arma en tres ocasiones, pero “afortunadamente” ninguna los impactó.

Asimismo, señaló que no los dejaron de seguir inmediatamente, sino que circularon tras ellos al menos 1 kilómetro hasta que los perdieron “entrando a 3 Marías”.

Según el reporte, el intento de asalto en la México-Cuernavaca sucedió en la carretera federal entre la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y los Columpios pasando el kilómetro 55 “mucho después de Coajomulco”.

Carretera federal México Cuernavaca.

Están asaltando en 3 Marias entre la #UNAM y los #Columpios.

Igual están poniendo piedras.

Pasando el km 55, mucho despues de cuajomulco, despues de los columpios. Hacía 3 marias. (Sic) pic.twitter.com/0Djq4GvKrY — Ernesto Madrid (@JErnestoMadrid) December 10, 2025

Fiscalía de Morelos encuentra la camioneta donde asaltaban en la México-Cuernavaca

Tras el video donde exhiben un intento de asalto en la México-Cuernavaca, la Fiscalía de Morelos informó que la camioneta Tiguan donde intentaron cometer el delito fue encontrada.

Según la Fiscalía de Morelos, la camioneta de los delincuentes fue encontrada “abandonada en un terreno baldío” en la zona de 3 Marías, además de que tenía reporte de robo con violencia.

Los reportes apuntan que la camioneta que se cree era marca Tiguan, fue robada en el mismo tramó de la carretera México-Cuernavaca donde intentaban volver a delinquir.