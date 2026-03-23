Tras accidente en La Pera donde lamentablemente un hombre murió, se restablece la circulación en la México-Cuernavaca.

Luego de más de seis horas de que permaneció cerrada la Autopista México-Cuernavaca, se informó la reapertura de la circulación en ambos sentidos.

Restablecen circulación en la México-Cuernavaca tras accidente en La Pera (@CAPUFE / X )

Tras accidente en La Pera, se restablece circulación en la México-Cuernavaca

Durante la mañana de este 23 de marzo, un tráiler cargado de plástico se volcó a la altura de la curva conocida como La Pera, en el kilómetro 66.

Al volcarse, el tráiler invadió ambos carriles, lo que provocó el cierre de esta importante vía y generó un caos vial.

A las 16:09 horas, CAPUFE informó que se restableció la circulación en ambos sentidos de la Autopista México-Cuernavaca.

Todo esto después de que concluyeron los trabajos de remoción de los vehículos siniestrados.

El accidente ocurrió alrededor de las 07:30 horas en un tramo que es identificado por su alta peligrosidad.

La volcadura del tráiler dejó una persona muerta y tres más lesionadas , por lo que seguirán las investigaciones para deslindar responsabilidades.

Se registra carga vehicular en la México-Cuernavaca por la reducción de carriles

Pese a que se restableció la circulación en la México-Cuernavaca, aún se registra carga vehicular por la reducción de carriles.

Esto después de que aún prevalece solamente un carril habilitado en dirección hacia la CDMX por labores de limpieza.

Todavía falta remover los plásticos, tarimas y cajas de cartón que transportaba el tráiler.

Personal de CAPUFE está realizando el retiro de la carga para poder abrir todos los carriles de la México-Cuernavaca.

Se pide a las personas que se dirigen a la CDMX por la autopista México-Cuernavaca tomar sus precauciones, ya que van a encontrar un corte a la circulación de dos carriles.

Por su parte, la circulación de la CDMX hacia Cuernavaca ya se encuentra restablecida.