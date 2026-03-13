La tarde del 12 de marzo, autoridades de la Ciudad de México (CDMX) se movilizaron en la colonia San Pedro de los Pinos tras recibir el reporte de un asalto en el Sanborns Metrópoli Patriotismo.

De acuerdo con los reportes, el robo fue cometido por 3 sujetos, quienes rompieron los vidrios de una vitrina y lograron sustraer diversos teléfonos celulares.

Por lo ocurrido, elementos de la policía capitalina se trasladaron hasta el lugar de los hechos para dar inicio con las respectivas investigaciones en busca de detener a los responsables.

Sujetos rompieron vitrina para robar celulares del Sanborns Metrópoli Patriotismo

Tres sujetos —que no han sido detenidos— cometieron un asalto en el Sanborns Metrópoli Patriotismo, ubicado en la colonia San Pedro de Los Pinos, en la alcaldía Benito Juárez.

La información sobre el incidente refiere que los tres individuos entraron a la tienda y rompieron los cristales de una vitrina en la que se exhibían teléfonos celulares, tras lo cual tomaron varios de ellos.

Vitrina rotas tras asalto en Sanborns Metrópoli Patriotismo (@ikkunen/X)

Luego de apoderarse de los dispositivos móviles, los asaltantes salieron de inmediato del Sanborns Metrópoli Patriotismo, mientras que personal de seguridad de la tienda no pudo detenerlos.

Una vez afuera, abordaron un par de motocicletas en las que pudieron escapar y sin que hasta el momento hayan sido localizados o identificados por las autoridades de la CDMX.

SSC atiende asalto a Sanborns Metrópoli Patriotismo

Luego de que se reportó el asalto al Sanborns Metrópoli Patriotismo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX emitió una tarjeta informativa en la que reportó que los hechos ya son atendidos.

Sobre ello, la dependencia capitalina refirió que elementos policiacos llegaron hasta el establecimiento, donde se entrevistaron con el gerente, a quien se le brindó información para presentar la denuncia correspondiente.

SSC atiende asalto en Sanborns Metrópoli Patriotismo (@SSC_CDMX/X)

En tanto, los agentes establecieron contacto con el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) para proceder una revisión de las cámaras de vigilancia de la zona.

No obstante, hasta el cierre de esta nota no se ha emitido más información, por lo que se infiere que los tres sujetos no han sido detenidos y tampoco se sabe cuál fue el monto del asalto.