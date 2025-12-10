El video del intento de asalto en la México-Cuernavaca llevó a Mau Nieto de 40 años de edad, a revelar la identidad de una de las víctimas del trago amargo el 9 de diciembre de 2025.

“Hoy intentaron asaltar a mi psiquiatra en el km 55 de la carretera federal Cuernavaca-Cdmx, tenemos un país sin ley (...)”. Mau Nieto, comediante.

El comediante Mau Nieto externó su preocupación ante la inseguridad que se vive en México recordando cuando era seguro viajar en carreteras.

Mau Nieto confiesa que la víctima del intento de asalto en la México-Cuernavaca era un cercano

Tras viralizarse el video de un intento de asalto en la México-Cuernavaca sucedido el 9 de diciembre, Mau Nieto compartió el video y confesó que conocía a una de las víctimas.

Sin revelar su identidad, el comediante solo señaló que una de las víctimas se trata de “mi psiquiatra”, apuntando que fue el kilómetro 55 donde pasó todo.

Por otra parte, Mau Nieto externó su preocupación a la cantidad de asaltos “diarios” que hay en las carreteras del país señalando que es incongruente que así se vayan a recibir “turistas para el mundial”.

“¿Y así pretendemos recibir a turistas para el mundial? Eso ya se salió totalmente de control”. Mau Nieto, comediante.

Pese a lo crítico que fue el post de Mau Nieto sobre el intento de asalto en la México-Cuernavaca, su mensaje en Instagram tiene comentarios a favor de su reflexión, pero otras asegurando que de no conocer a las víctimas su caso “pasaría desapercibido”.