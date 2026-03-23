El lunes 23 de marzo de 2026, la autopista México-Cuernavaca se mantiene cerrada por un accidente en La Pera.

La volcadura de un tráiler crea caos vial a la altura del kilómetro 66+900 en la curva de La Pera con dirección a Cuernavaca al impedir el paso del tránsito local.

Como saldo preliminar de este accidente reportan lesionados y una persona muerta al ser aplastada por la caja del tráiler que volcó.

Sin tiempo estimado para reapertura de la autopista México-Cuernavaca hoy 23 de marzo asegura CAPUFE

Ante el cierre de la autopista México-Cuernavaca de hoy 23 de marzo por las maniobras para el retiro del tráiler que volcó, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) da a conocer que no hay un tiempo estimado para la reapertura, debido a la complejidad del siniestro.

Al lugar arribaron servicios de emergencia locales y estatales para retirar la pesada unidad de carga que impide el paso de los automovilistas y otros medios de transporte.

Por su parte CAPUFE habilitó el paso por el campamento La Pera, donde se registra carga vehicular al momento.

En tanto la Guardia Nacional Carreteras acordonó la zona para evitar más accidentes.