Se reporta que la casa de Tekashi 6ix9ine fue robada y, durante el proceso, su mamá fue secuestrada.

La casa de Tekashi 6ix9ine fue robada y su mamá secuestrada durante el asalto

De acuerdo a varios medios internacionales, la casa del rapero Daniel Hernández de 29 años de edad, mejor conocido como Tekashi 6ix9ine fue robada y, durante el proceso, cuatro hombres armados secuestraron a su mamá.

La mamá de Tekashi 6ix9ine estaba en casa de su hijo, ubicada en Florida cuando cuatro hombres armados entraron el domingo 16 de noviembre de 2025 por la cochera en busca de su dinero y las llaves del auto del músico.

Cuando la policía llegó a la casa de Tekashi 6ix9ine, se reveló que la mamá del cantante fue retenida en contra de su voluntad y apunta de pistola mientras los asaltantes buscaban dinero en la propiedad.

De acuerdo con medios como The Independient , pese a que la policía buscó en la casa con unidades K-9, los asaltantes habían huido aparentemente en un coche antes de que las unidades llegaran.

En el momento del robo a su casa, Tekashi 6ix9ine no estaba en su domicilio pues se sabe que estaba realizando un stream al lado de Jack Doherty, quien de hecho fue detenido el pasado sábado 15 de noviembre al ser acusado de tráfico de drogas.

En un video difundido por TMZ , se puede observar como los 4 asaltantes están en casa de Tekashi 6ix9ine, mientras uno de ellos amaga a la señora de 60 años contra la pared para evitar que se mueva.