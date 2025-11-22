Pablo Vázquez, titular de la Secretaría de la Seguridad de la Ciudad de México (CDMX), informó que hay dos detenidos por el asesinato del músico, actor y modelo argentino Fede Dorcaz del pasado 9 de octubre.

En entrevista con Juan Becerra, el secretario Pablo Vázquez reveló que el asesinato no fue un ataque directo, sino un intento de asalto; este hecho ha causado gran indignación en la capital mexicana.

Fede Dorcaz (@fededorcaz / Instagram )

Autoridades confirman que hay dos detenidos por el asesinato de Fede Dorcaz; habría sido intento de asalto

El secretario de Seguridad de la CDMX confirmó que hay dos detenidos por el asesinato de Fede Dorcaz, que ocurrió el pasado 9 de octubre en la zona de Constituyentes, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Pablo Vázquez comentó que los dos detenidos están vinculados con una “pequeña banda” que se dedica al robo, por lo que el asesinato de Fede Dorcaz habría sido resultado de un intento de asalto y no de un ataque directo.

De acuerdo con la información, fueron cuatro las personas involucradas en el asesinato de Fede Dorcaz, cuyo ataque se dio mientras el actor conducía una camioneta sobre Periférico a la altura la calle Electrificación.