Delincuentes intentan asaltar las oficinas de La Cotorrisa, pero la policía de Naucalpan en el Estado de México, evitó el robo.

A través de las redes sociales se mostró el momento exacto en el que los delincuentes entraron a las oficinas de La Cotorrisa.

Así fue el intento de asalto a las oficinas de La Cotorrisa

Ricardo Pérez y José Luis Slobotzky alarmaron a sus seguidores al revelar que intentaron robar las oficinas de La Cotorrisa.

En un capítulo nuevo de su podcast, señalaron que entraron hombres armados a la oficina con el objetivo de robarlos.

Ricardo Pérez y José Luis Slobotzky revelaron que afortunadamente ya no había nadie en la oficina, por lo que ninguna persona resultó lastimada.

Fue en ese momento que mostraron las imágenes de los delincuentes en la oficina y señalaron que parece que se sorprendieron al ver que había equipo de grabación.

Los conductores creen que los delincuentes pensaron que se encontrarían con dinero y joyas, porque iban preparados para poder romper cajas fuertes o puertas.

En los videos se ve a los delincuentes buscando que robarse y entrando a cada uno de sus foros.

Conductores de La Cotorrisa aplauden que la policía frustró el robo a sus oficinas

Pese a que los delincuentes lograron entrar a la oficina, los conductores señalaron que se trató de un robo frustrado.

Y es que aplaudieron que la policía de Naucalpan realizó su trabajo y llegaron a tiempo para evitar el robo.

Sin embargo, no revelaron más detalles sobre si había alguna persona detenida.

Ya que relataron que una persona de su personal identificada como Lalo vio las cámaras y se dio cuenta de lo que estaba sucediendo por lo que utilizó el intercom.

Por ahí les avisó a los delincuentes que la policía ya estaba llegando, por lo que de inmediato los hombres huyeron del lugar y dejaron todo.