Víctor Ordóñez, conocido en redes sociales como “Lonche de huevito”, reaccionó al homicidio del influencer César Gastélum, quien fue asesinado en un ataque directo el pasado 4 de agosto en Culiacán, Sinaloa, mientras realizaba una transmisión en vivo.

Tras conocerse el crimen, Víctor Ordóñez pidió a sus seguidores mantenerse alerta y valorar la vida, al señalar que cualquier persona puede ser víctima de la violencia, independientemente de que lleve una vida tranquila.

“Aun así seamos personas buenas, más vale estar precavidos porque uno nunca sabe qué es lo que pueda pasar en esta vida” Víctor Ordóñez, influencer de Sinaloa

El asesinato de César Gastélum ocurrió cuando el creador de contenido transmitía en vivo afuera de un restaurante de comida rápida en Culiacán.

El caso se viralizó rápidamente en redes sociales y generó diversas reacciones de influencers y creadores de contenido, entre ellos Víctor Ordóñez de Sinaloa.

Víctor Ordóñez lamenta la muerte de César Gastélum

Durante una intervención ante sus seguidores, Víctor Ordóñez expresó su tristeza por el homicidio de César Gastélum y aseguró que despertó con una noticia que nunca hubiera querido conocer.

El influencer aprovechó el momento para invitar a sus seguidores a cuidar de sí mismos, valorar a sus seres queridos y apreciar tanto los buenos como los malos momentos de la vida.

“Lamentablemente me levanto para ver algo que no hubiese querido ver, pero solamente eso les digo. Hay que cuidarnos, hay que valorar la vida, hay que valorar a su familia, hay que valorar a nuestros amigos. Hay que valorar todos los buenos y malos momentos que tenemos. Al final de cuentas, sea bueno o sea malo lo que hayan vivido, al menos lo vivieron. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que estar precavidos (...) Entonces cuídense, cuidémonos todos". Víctor Ordóñez, influencer de Sinaloa

Hasta el momento, Víctor Ordóñez no ha emitido otro posicionamiento público sobre el homicidio de César Gastélum a través de sus redes sociales.

Gabinete de Seguridad y Fiscalía de Sinaloa investigan el homicidio de César Gastélum

Luego de que el homicidio de César Gastélum se difundiera ampliamente en redes sociales, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que mantiene coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa para esclarecer el crimen.

Las autoridades señalaron que existen diversas líneas de investigación.

Entre ellas se analizan publicaciones realizadas por la víctima en redes sociales, algunas de las cuales hacían referencia a una facción de un grupo delictivo.

Además, reportes extraoficiales han relacionado a César Gastélum con “La Mayiza”, aunque las autoridades no han confirmado dicha información como parte de la investigación.