El influencer César Gastélum fue asesinado mientras realizaba una transmisión en vivo a través de redes sociales en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con la grabación, dos sujetos a bordo de una moto se acercaron a César Gastélum y uno de ellos sacó un arma y dispararó en contra del influencer.

Las autoridades de Sinaloa realizan las investigaciones correspondientes tras el crimen, toda vez que el video podría servir de prueba para dar con los responsables.

Influencer César Gastélum es asesinado durante una transmisión en vivo en Culiacán (Captura)

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