Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), desde el Gabinete de Seguridad confirma la investigación por asesinato de César Gastélum.
El influencer César Gastélum murió en un ataque directo armado durante una transmisión en vivo en Culiacán, Sinaloa, el pasado 4 de agosto 2026 por la noche.
De acuerdo con el primer pronunciamiento del Gabinete de Seguridad se indagan posibles vínculos con grupos del crimen organizado en este caso.
Nota en desarrollo, en breve más información...