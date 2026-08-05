Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México confirmó la investigación del homicidio del influencer César Gastélum, quién murió tras un ataque armado durante una transmisión en vivo en Sinaloa.

“Sí se tocó el tema, y están haciendo la investigación para dar con los responsables y toda la investigación de cuál es la causa del porqué se da este lamentable homicidio” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Desde su conferencia mañanera del pueblo del miércoles 5 de agosto, la presidenta Sheinbaum también afirmó que el Gabinete de Seguridad está llevando a cabo las diligencias correspondientes para dar con los autores materiales del homicidio de César Gastélum.

Sheinbaum pide detener autores materiales e intelectuales del homicidio de César Gastélum

Sobre este asesinato, la presidenta Sheinbaum resalta que es importante que se detengan a los autores materiales e intelectuales del homicidio de César Gastélum.

Además de que se revele el motivo del móvil del ataque hacia el creador de contenido.

Cabe recordar que el influencer murió a fuera de un KFC, ubicado en el desarrollo urbano Tres Ríos, en Culiacán, Sinaloa, mientras realizaba contenido en vivo para sus seguidores.

Mientras transmitía en vivo, dos sujetos armados a bordo de una motocicleta se le acercaron y le dispararon a una corta distancia.

En acto fue grabado por los acompañantes del influencer que realizaban la transmisión en vivo y de inmediato se viralizó en redes sociales el crimen.

Asimismo, se cuentan con las cámara de seguridad del establecimiento donde también quedó captada en video la agresión contra César Gastélum.

Fiscalía de Sinaloa investiga homicidio de César Gastélum

Por su parte la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa ya inició una carpeta de investigación sobre el homicidio del influencer César Gastélum.

Sin embargo, hasta el momento no se han dado detenciones sobre el caso o alguna línea de investigación concreta al respecto.

Tras la llegada de la FGE de Sinaloa, policía estatal y del ejército mexicano, los restos de Gastélum fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley correspondiente.