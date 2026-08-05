El nombre de Paul Manrique se volvió viral tras ser señalado por tener vínculos con la red de robo de combustible lidereada por Iker Andoni de Gandiaga.

El ex responsable del combate al huachicol en la FGR, Paul Manrique, ya había sido señalado anteriormente por estar relacionado con una presunta red criminal dedicada al tráfico de combustible y armas, la cual estaría financiada por el empresario Raúl Rocha Cantú.

Pese a que Paul Manrique es acusado de filtrar información confidencial y extorsionar a delincuentes bajo protección institucional, el excomandante de la FGR permanece prófugo.

Paul Manrique vinculado a redes de huachicol permanece prófugo

Paul Manrique, exmando de la Fiscalía General de la República (FGR), ha sido señalado por su presunta participación en redes criminales dedicadas al robo de combustible.

Tras la detención de Iker Andoni de Gandiaga se investiga su relación con Paul Manrique Miranda, mando de la FGR (Captura de pantalla )

Su nombre ha salido a relucir en las investigaciones en contra de los empresarios: Raúl Rocha Cantú e Iker Andoni de Gandiaga.

Según las investigaciones, su función principal era proteger a las organizaciones desde el aparato institucional, entregando información privilegiada sobre investigaciones abiertas, operativos y posibles cateos.

Además de que ordenaba a elementos de seguridad que permitieran el libre tránsito de los autotanques y que no intervinieran durante la sustracción del combustible.

Paul Manrique fue separado de sus funciones como comandante tras la difusión pública de unos audios de extorsión.

Un juez de Distrito en Querétaro negó la orden de captura solicitada por la FGR dentro de la causa penal 495/2025.

El juez determinó que las pruebas presentadas, principalmente grabaciones telefónicas donde se mencionaba a un “Paul”, eran insuficientes para acreditar plenamente su participación o la recepción de los pagos.

Pese a las acusaciones en su contra y que ya se detuvo a Iker Andoni de Gandiaga, Paul Manrique permanece prófugo.

Paul Manrique es señalado por su posible participación en redes de huachicol

Paul Manrique fue exhibido en audios exigiendo pagos en dólares a operadores de hidrocarburos a cambio de protección en carreteras federales y favores procesales.

Actuaba como enlace para impedir acciones judiciales contra negocios de la red y detener indagatorias contra sus integrantes.

Se le atribuye la instrucción a operadores para alterar la papelería de las pipas y así evitar decomisos por parte de la Guardia Nacional.

Presuntamente recibía pagos mensuales por la información interna que filtraba mientras ocupaba su cargo en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Paul Manrique presuntamente habría aprovechado su puesto como responsable del combate al huachicol en la FGR para ayudar a redes criminales.