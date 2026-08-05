César Gastélum era un influencer de Culiacán, Sinaloa, que se dedicaba principalmente al stream, hecho que llevó a que su asesinato fuera grabado en vivo.

Pero ¿qué más se sabe de César Gastélum? Te compartimos quién era el influencer con estos datos:

Quién fue

Edad

Esposa

Signo zodiacal

Hijos

Estudios

Trabajo

César Gastélum es asesinado en transmisión en vivo

¿Quién fue César Gastélum?

César Gastélum era un creador de contenido principalmente en las plataformas de Kick, donde hacía stream, y en TikTok con videos de comedia.

El denominado influencer era conocido en Sinaloa principalmente, donde la gente ya se acercaba a pedirle fotografías por su popularidad en redes sociales.

César Gastélum, influencer. (Instagram/cesargastelum_57)

César Gastélum nació en Culiacán, Sinaloa, y era un influencer relativamente nuevo, debido a que fue en 2024 que comenzó a ser popular por su contenido sobre la cultura norteña con humor.

El último post que César Gastélum compartió en Instagram fue una colaboración con la influencer La Beba, en donde simplemente posaban al ritmo de la canción “La cita fresita 2”.

Por otra parte, el último video que César Gastélum subió a YouTube fue el viaje que tuvo a Nuevo León donde disfrutó del agua cristalina de un cerro.

Además de ser creador de contenido, César Gastélum dijo también pertenecer al grupo musical Dinastía Suprema, además de tener marcas de ropa y ser creador de digital del grupo La Ventaja.

Sobre la familia de César Gastélum se sabe que su padre murió en enero de 2023 y que era el mayor de sus dos hermanos.

César Gastélum con su familia. (Instagram/cesargastelum_57)

¿Qué edad tenía César Gastélum?

César Gastélum tenía 24 años de edad, pues nació un 30 de octubre de 2001.

¿Quién era la esposa de César Gastélum?

César Gastélum no tenía esposa.

¿Qué signo zodiacal era César Gastélum?

César Gastélum era del signo zodiacal de Escorpio, pues nació un 30 de octubre.

César Gastélum, influencer. (Instagram/cesargastelum_57)

¿Cuántos hijos tenía César Gastélum?

César Gastélum no tiene hijos.

¿Qué estudió César Gastélum?

César Gastélum estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). Sin embargo, se desconoce si concluyó la carrera universitaria.

¿En qué ha trabajado César Gastélum?

César Gastélum era influencer o creador de contenido de Sinaloa. Su trabajo era monetizar a través de videos en redes sociales y en streams.

César Gastélum también tenía una marca de ropa que lanzó en julio de 2026, llamada Anymore con apenas 8 prendas, con precios de los mil 99 hasta los mil 500 pesos.

Anymore, marca de ropa de César Gastélum. (Instagram/cesargastelum_57)

Sumado a ello, también dijo pertenecer al grupo musical Dinastía Suprema, además de tener una empresa de marketing por lo que le grababa contenido a La Ventaja.

César Gastélum es asesinado en transmisión en vivo

Alrededor de las 8:00 pm del 4 de agosto de 2026, César Gastélum fue asesinado mientras hacía una transmisión en vivo en Kick desde Culiacán, Sinaloa, con otros dos influencers.

Como parte de su emprendimiento para ser influencer desde su natal Culiacán, César Gastélum se encontraba en un vivo cuando fue asesinado con un balazo por un sujetos que viajaba con un acompañante en una motocicleta.

César Gastélum estaba en un KFC del Desarrollo Urbano Tres Ríos vestido como repartidor de Rappi para el stream cuando fue asesinado. El video demostró que los sujetos ya merodeaban a los creadores de contenido.

Influencer César Gastélum es asesinado durante una transmisión en vivo en Culiacán (Captura)

El delito fue hecho incluso a escasos metros de la ubicación de la Fiscalía de General del Estado (FGE) de Sinaloa.

Tras el asesinato, autoridades de Sinaloa acudieron al sitio, acordonaron y comenzaron las diligencias sobre la muerte de César Gastélum.