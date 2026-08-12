El gobierno de Abelardo de la Espriella aceptó el apoyo de rescatistas internacionales tras el terremoto que sufrió el pasado 10 de agosto de 2026 luego de haberlos rechazado.

El vicepresidente José Manuel Restrepo señaló que varios países ya han ofrecido equipos de rescate, ayuda humanitaria y recursos económicos de países como Estados Unidos y México.

Además, Omar Bula, titular del Ministerio de Relaciones Exteriores instaló un puesto de mando de cooperación internacional para coordinar los ofrecimientos de los gobiernos y organismos multilaterales tras el terremoto.

Abelardo de la Espriella acepta apoyo de rescatistas internacionales

El gobierno de Abelardo Espriella ha aceptado el apoyo internacional y recibirá rescatistas para responder a la emergencia por el terremoto que ha dejado al menos 240 muertos.

Si bien al inicio gobiernos como El Salvador y México señalaron que la ayuda no fue aceptada o que no se recibió respuesta al ofrecimiento de ayuda, José Manuel Restrepo resaltó que ya comenzaron a aceptar el apoyo tanto humanitario como económico de la comunidad internacional.

“La comunidad internacional se ha pronunciado y muy positivamente con Colombia…puedo hoy decirles que ya recibimos propuestas de organismos multilaterales por 1.3 millones de dólares en cooperación de distinto tipo, pero también países del mundo se han pronunciado” José Manuel Restrepo

De acuerdo con Restrepo, se han pronunciado con apoyo humanitario para apoyar a Colombia por el terremoto países como:

Suecia

Turquía

Estados Unidos

El Salvador

Japón

México

Ecuador

Brasil

Suiza

Hasta el momento se tiene confirmación de apoyo internacional de:

Ecuador: 47 rescatistas, perros especializados y equipos de Bomberos de Quito

El Salvador: 2 aviones con 100 toneladas de ayuda humanitaria

Perú: un avión con 12,5 toneladas de suministros y el desplazamiento de 62 rescatistas.

Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores instaló, por instrucciones de Abelardo de la Espriella, un puesto de mando de cooperación internacional liderado por el canciller Omar Bula, para coordinar las ofertas de los gobiernos y organismos internacionales.

Estados Unidos ofreció 15.5 millones de dólares en apoyo; León XIV envía 100 mil euros a Colombia

Estados Unidos ofreció ayuda por 15.5 millones de dólares para ser destinados en refugios de emergencia, protección, alimentos y evaluación de daños.

Por su parte, el papa León XIV envió una primera ayuda de 100 mil euros para el apoyo a los afectados por el terremoto de Colombia.

De acuerdo con El Vaticano, el apoyo fue enviado directamente a la Conferencia Episcopal de Colombia para que se ocupe de su distribución.