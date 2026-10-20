Veracruz mantiene alerta preventiva ante las afectaciones ocasionadas por las lluvias del Frente Frío 2, con un despliegue de más de 700 elementos de seguridad, fuerzas federales y Protección Civil en Coatzacoalcos y Nanchital, los municipios con mayores afectaciones.

La gobernadora Rocío Nahle García y la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, encabezaron en Minatitlán una sesión del Comité Nacional de Emergencias para evaluar los daños y coordinar las acciones de atención, evacuación y apoyo a las familias afectadas.

Entre los acuerdos se estableció mantener la vigilancia durante la noche y la mañana en las zonas inundadas, además de realizar recorridos por los refugios temporales este martes. Las autoridades también continúan con el monitoreo de ríos y presas ante posibles incrementos en sus niveles.

Rocío Nahle supervisa atención a inundaciones en Coatzacoalcos y Nanchital. (Cortesía)

Veracruz suspende clases en 10 municipios por las lluvias

En coordinación con autoridades educativas, se determinó suspender las clases en Agua Dulce, Catemaco, Coatzacoalcos, Ixhuatlán del Sureste, Las Choapas, Moloacán, Nanchital, San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla y Uxpanapa.

En los municipios afectados, las labores de emergencia incluyen la evacuación de familias que viven en zonas de riesgo, la habilitación de refugios temporales, la distribución de alimentos y el retiro del agua acumulada.

En estas tareas participan elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública, junto con personal de Protección Civil estatal, municipal y de la Coordinación Nacional de Protección Civil.

En Nanchital, las inundaciones afectan 14 colonias. Las fuerzas de tarea mantienen las labores de evacuación y vigilancia en las viviendas desalojadas, mientras que la Secretaría de Marina instaló una cocina móvil para proporcionar alimentos a las personas afectadas.

Para facilitar el desalojo del agua, la Comisión del Agua del Estado de Veracruz dispuso de una retroexcavadora para despejar dos puentes, mientras que la Comisión Nacional del Agua apoya con equipos de bombeo.

Además, se habilitaron refugios temporales y se entregaron canastas alimentarias. También está prevista la distribución de colchonetas y cobijas para las familias que lo requieran.

Coatzacoalcos reporta anegaciones en 15 colonias y cortes de energía

En Coatzacoalcos, las lluvias se intensificaron con el ingreso de Norte. Al último reporte, se registraban anegaciones en 15 colonias y afectaciones al suministro eléctrico en otras 20. Como medida preventiva, el malecón permanece cerrado.

La cocina móvil instalada en el municipio distribuyó 400 raciones de comida. Asimismo, 112 personas permanecían en refugios temporales y más de 300 habían recibido atención durante la jornada.

En Agua Dulce continúan habilitados dos refugios: el Centro Cultural Manuel Sastre González y la escuela primaria Cuauhtémoc, donde se brinda alojamiento a las familias que tuvieron que abandonar sus viviendas.

Por otra parte, en Moloacán, un deslave afectó el acceso a la cabecera municipal por la autopista, después de la localidad El Túnel. La Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas atenderá ese tramo.

En Villa Cuichapa, el desbordamiento del arroyo Nexmegata motivó recorridos preventivos, llamados a las familias para evacuar las zonas de riesgo y la habilitación de un refugio temporal en el Ayuntamiento.

Las autoridades mantienen bajo monitoreo las presas Canseco y La Cangrejera, así como los ríos Coatzacoalcos, Uxpanapa y Tonalá. De acuerdo con el reporte, el río Coatzacoalcos permanece por debajo de sus niveles de desbordamiento, aunque presenta un ligero incremento a la altura de Minatitlán.

La Comisión Federal de Electricidad informó que el servicio de energía eléctrica en las zonas costera y montañosa se restablecerá de manera paulatina y quedará normalizado durante la noche.

Ante la continuidad de las lluvias, las autoridades exhortaron a las familias que habitan en zonas bajas o cerca de ríos y arroyos a seguir las indicaciones de Protección Civil y trasladarse a los refugios temporales cuando exista alguna situación de riesgo.